Av min tarm: Jeg havde voldsomme smerter

Nikolaj Jacobsen husker en grim kamp for to år siden – Niklas Landin ved, at en dårlig oplevelse tit kan vendes positivt

MALMØ (Ekstra Bladet): Nej, Ungarn har ikke fordums styrke, mangler et par profiler og jo: Der er renset kraftigt ud på et hold, der ikke imponerede trods sejren over Rusland.

Men… For to år siden tabte Danmark i kamp to 27-28 til Tjekkiet, som på forhånd var udråbt som EM’s dårligste hold!

Det var Nikolaj Jacobsens første slutrunde, og han husker den udmærket. Det nederlag er nu ikke grunden til, at han sidder og gnider sine trætte øjne ved dommerbordet før søndagens træning.

- Mod Tjekkiet var vi decideret dårlige. Der kom vi ikke med det vi skulle. Kampen mod Island var på et helt andet niveau. Der kom alle mand med det, de har. Det var en fremragende håndboldkamp - desværre tabte vi med et mål, siger fynboen.

- Jeg forventer samme indstilling i morgen. At spillerne gør sig lige så meget umage, som de gjorde mod Island, og så må vi se, hvad der står på tavlen bagefter. Hvis man giver sig 100 procent, kan man ikke forlange mere.

Nikolaj Jacobsen gnider øjne, inden søndagens træning i Malmö Arena. Foto: Lars Poulsen

Niklas Landin, der kom sent ind i truppen – og tidligt ud af kampen (!) – tror ikke, nederlaget til Island rammer selvværdet.

- Nej, det synes jeg ikke, jeg fornemmer. Men nu har vi selvfølgelig kniven på struben og skal vinde de to sidste kampe for overhovedet at gå videre.

Hvor gode er Ungarn?

- Jeg ser alle tre hold som nogenlunde lige stærke, og det kan det godt være, Ungarn mangler et par spillere, men så plejer der tit at være et par ukendte ansigter, der træder i karakter.

Var det røde kort i orden?

- Ja, jeg snitter ham, og på den måde er det okay. Jeg har set et enkelt klip på tv, og der bliver jeg selv i tvivl om, hvorvidt jeg rammer ham. Men jeg kan godt huske, at han snitter mig på hoften. Dommerne må vær ret sikre på, at de kan se det, og så er det jo fair nok.

Vidste du med et samme, at den var gal?

- Nej, jeg håbede selvfølgelig, de ville vurdere noget andet. Men risikoen var der jo. Det er målmanden, der skal passe på, og det synes jeg også, jeg gjorde. Ellers havde han slået sig!

Jannick Green og Nilas Landin blev klokket for fem officielle redninger i kampen mod Island. Foto: Lars Poulsen

Hvordan har I behandlet nederlaget til Island?

- Vi har selvfølgelig kigget på, hvad vi gjorde godt og skidt. Men så meget tid er der heller ikke, og vi skal jo heller ikke grave os ned, bare fordi vi har én offday. Nu ved vi, at hvis vi slår Ungarn, kommer vi tilbage på sporet. Det handler kun om fokus på Ungarn.

Hvad skal I gøre anderledes?

- Når vi har chancen for at trække betydeligt fra med tre mål og sikre kontrol med kampen, skal vi også gøre det og ikke lave unødige fejl, som vi gjorde mod Island.

Niklas Landin afslører, at han havde voldsomme smerter i starten af det maveonde, der på et tidspunkt skabte nervøsitet for blindtarmen.

- Ja, det havde jeg for nogle dage siden. Jeg havde ondt i maven, og det var egentlig det. Det går fint. Der er ikke noget tilbageslag. Jeg fik en irriteret tarm, og så er man selvfølgelig påpasselig.

Kom det fra kosten?

- Jeg tror, jeg har fået en eller anden form for infektion omkring tarmen, og så tror jeg egentlig bare, den er lidt øm efter en lille omgang med maven. Jeg kunne ikke mærke det under kampen. Man tager vel altid sine forholdsregler, og lægen vurderede, det ville være bedst, hvis jeg tog den lidt med ro og ikke pressede den.

Får du ondt i maven, når du tænker på kampen mod Ungarn?

- Haha. Nej, ikke som sådan. Nu er det om at komme videre, og man ved også godt som atlet, at en dårlig oplevelse kan blive vendt til en god oplevelse, og så er det jo heldigt, vi ikke skal vente en uge på at spille mod Ungarn – men at kampen kommer så forholdsvis hurtigt efter.

