Ballade før VM-brag: - Det er skadeligt for barnet

Sverige og Rusland spiller fredag om førstepladsen i gruppe D ved VM i håndbold.

Op til kampen langer russernes mangeårige karismatiske træner Evgenii Trefilov ud efter svenskerne.

- Jeg er lidt overrasket over, at Sveriges landshold...Der var to, der havde små børn med sig?

- Det er unødvendigt. Børn skal være hjemme op til en vis alder, siger Trefilov ifølge Expressen.

Det er Isabelle Gulldén og Linn Blohm, der blev mødre henholdsvis i juli og juni, der har deres børn med.

- Skifte i klima, miljø og mad er meget skadeligt for et lille barn, siger Trefilov, der har været skuffet over Gulldéns indsats ved VM.

- Jeg synes ikke, at hun har været i topform. Hun har spillet udmærket, men ikke godt. Hun er på middelniveau, men kan blive bedre.

- Men hvad kan en kvinde overkomme, når hun har født et barn for fem måneder siden.

- Undskyld, men svenske mænd kan jo prøve at løbe efter en fødsel...siger Trefilov.

Hvordan den russiske trænerlegende har tænkt sig sidstnævnte test vides ikke.

Gulldén har tidligere fortalt om sit valg med at tage barnet med til Japan.

- Det havde ikke kunnet gå uden - med amning og alt det.

- Og så er det så langt væk, hvis der skulle ske noget. Det føles godt, at børnene er med.

Rusland og Sverige har begge vundet alle fire kampe hidtil ved slutrunden, og Trefilov er med til VM som vicepræsident for det russiske håndboldforbund.

