Banker landstræneren: Sjældent Landin-mål i storkamp

Både den ene og anden Landin scorede, da de mange-dobbelte tyske mestre THW Kiel i aftes meldte sig ind som ene-udfordrer til Flensburg/Handewitt i kampen om det tyske mesterskab.

Samtidigt må landstræner Nikolaj Jacobsen erkende, at han ikke vil komme til at sige farvel til Rhein-Neckar Löwen med et nyt mesterskab, efter at det blev til et 31-28 nederlag på hans egen gamle hjemmebane som spiller.

Selv om det ikke er hver gang, at målmand Niklas Landin kan kyle bolden i tomt mål, var det dusinet fuldt som Kiel-spiller, da han scorede til 20-18 i en kamp, som først blev afgjort i de sidste minutter.

Lillebror Magnus Landin, som fik fuld spilletid på venstrefløjen, var Mr. 100 procent med tre mål med tre forsøg i året sidste kamp.

Nu er der dømt VM-pause, og allerede i morgen skal de danske spillere møde ind i VM-lejren i Herning.

Der bliver lige et par træninger, inden nytåret skydes ind

Så er der nye roller.

Her til aften var de modstandere, og fra i dag er de VM-spillere i rødt og hvidt.

Således har Niklas Landin tilbudt en af Rhein-Neckar Löwen-spillerne, Mads Mensah kørelejlighed til det midtjyske.

De vil få en masse at snakke om, da kampen var afgørende, hvordan det nye år vil komme til at forme sig for de to mandskaber.

THW Kiel, som i denne sæson må finde sig i ikke at spille Champions League, er fire point efter suveræne og ubesejrede Flensburg/Handewitt, mens Rhein-Neckar Löwen efter nederlag og tidlig exit fra den tyske pokal, kun har Champions League tilbage, hvis der skal en titel i hus.

- Vi holder fast i Flensburg/Handewitt, konstaterede Niklas Landin efter kampen overfor TV3 Sport.

- Det har været lidt lettere i denne sæson at sætte sig op, fordi vi ikke har Champions League-kampe.

- Jeg er fin tilfreds med mig selv efter en start på sæsonen, hvor jeg på grund af en fodskade måtte stå over et par kampe, siger Niklas Landin, der et eller andet sted må have gjort Nikolaj Jacobsens glad, fordi VM-holdets målmand med en masse flotte redninger var årsagen til, at kampen til slut vippede til THW Kiel's side.

At det gik ud over landstræneren, er den risiko, som Nikolaj Jacobsen må leve med, når han har dobbeltjob endnu et halvt år.

Her er de tre bedste Bundesliga-danskere ifølge Boldsen



