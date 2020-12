Bankerne får bank i bettingstrid

HERNING (Ekstra Bladet): Fra flere sider er det blevet stillet spørgsmålstegn ved, om DHF bryder reglerne om markedsføring af forbrugslån i forbindelse med EM i håndbold.

Spørgsmålet er blevet ansporet af den såkaldte kviklånslov, som Folketinget vedtog i juni, og som gjorde det ulovligt at markedsføre kviklån på TV i sammenhæng med spil og gambling.

Loven har fået den – måske – utilsigtede bivirkning, at den også omfatter banker, der ikke operer med kviklån, men som blot er sponsorer for klubber og idrætsorganisationer på linje med bettingselskaber som Unibet og Danske Spil.

Lovindgrebet har blandt andet ført til, at Arbejdernes Landsbanks sponsoraftale med både herre- og damelandsholdet i fodbold er suspenderet på femte måned, da landsholdet også er sponsoreret af Danske Spil.

Det kvindelige håndboldlandshold, som netop har spillet sig i semifinalen ved EM, har Sparekassen Kronjylland som hovedsponsor.

DHF har ingen bettingselskaber i sin sponsorportefølje, så det burde ikke været noget problem. Men TV-seere har bemærket, at Unibet optræder ved slutrunden på bandereklamer og på skilte i mixzone, hvor trænere og spillere bliver interviewet.

Morten Stig Christensen, direktør i DHF, siger til Ekstra Bladet, at alle bandereklamer og skilte ved EM er noget Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, er ansvarlig for.

– Vi kender godt kviklånsloven, som ikke er gennemtænkt i forhold til idrætten. De vil ramme kviklånsudbyderne, det forstår vi godt, men de rammer også bankerne, som gerne vil være sponsorer, og dermed rammer det idrætten økonomisk.

– Men for at der ikke skulle opstå problemer ved EM, har Sparekassen Kronjylland undladt at købe sig ind i EHF’s sponsorpakke, og derfor optræder Sparekassen ikke på bandereklamer eller andet i hallen, siger Morten Stig Christensen.

Anne Mette Hansen fejrer en dansk scoring. Foto: Lars Poulsen.

I Danmarks Idrætsforbund, DIF, er Poul Broberg ekspert på området, og han er samtidig idrættens forbindelsesofficer til politikere og myndigheder.

– Vi havde lidt den samme situation under DM i cykling. Middelfart Sparekasse var på baggrunden og Cecilie Uttrup havde det franske lotterifirma på trøjen. Det anså forbrugerombudsmanden som en bagatel.

– Situationen ved EM er også en bagatel. Det er ikke en, der er tilsigtet i forhold til lovgivningen.

– Men vi har problematikken overfor erhvervsministeren. Hvordan skal vi forholde os over for en eventrettighedshaver som EHF, hvis de bringer enten bank- eller bettingsponsorer til landet. Det har vi ikke fået svar på. Men det vil indgå i den forhandling om loven, som desværre er forsinket på grund af coronaen.

– Intentionen med loven var kviklånsfirmaerne og ikke de almindelige banker. Der er ingen af os, der mener, at kviklånsfirmaerne hører til sammen med sporten. Men vi har svært ved at se, at almindelige banker skal straffes i den her sag.

– Bankerne er nogen af de vigtigste sponsorer overhovedet. Vi har lavet en opgørelse der viser, at bankerne lægger næsten tre gange så meget i sponsorater som spillefirmaerne, siger Poul Broberg.

I et svar til Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, skrev erhvervsminister Simon Kollerup (S) i november, at han var klar til at revidere loven om kviklån. Det skete i erkendelse af: ’at man i den finansielle sektor har tilkendegivet, at de føler sig nødsaget til at trække sig fra flere af deres sponsorater i dansk idræt.’

