Barcelona-dansker før CL-brag: - De er blandt verdens bedste

FC Barcelona har vundet håndboldens Champions League i de seneste to sæsoner og er mere eller mindre vadet gennem turneringen i denne sæson.

Men når klubben torsdag lægger vejen forbi Odense for at møde GOG i den første af to kampe i kvartfinalen, så får spanierne kamp til stregen.

Det forventer i hvert fald Barcelonas danske keeper, Emil Nielsen.

- Jeg har hørt Morten Olsen (GOG-playmaker, red.) sige, at GOG kun har 2,5 procents chance. Jeg giver dem lidt mere, siger Emil Nielsen.

- Det er en kvartfinale, hvor alt kan ske. Det bliver svært, for når GOG klikker, er det et af verdens bedste hold. De har mange landsholdsspillere, og holdet er sindssygt fedt at se på, siger Emil Nielsen.

Den 25-årige aarhusianer ser frem til at komme hjem på dansk grund for at spille en europæisk topkamp.

- Jeg har haft mange opgør med GOG i årenes løb. De har været rivaler helt fra barnsben, så jeg håber, vi går ind og giver dem nogle klø, siger Emil Nielsen, som glæder sig til kulissen i Odense.

- Det er en fornøjelse at spille i GOG hver eneste gang. Jeg kan forestille mig, der kommer lidt mere tryk på, når nu det er i Champions League. Det er altid sjovt at have en lille kamp kørende med det gule hjørne, siger han med henvisning til de mest inkarnerede GOG-tilhængere.

De to mandskaber kommer ind til opgøret med to vidt forskellige kampprogrammer i bagagen.

GOG slider og slæber for at sikre sig førstepladsen i sin slutspilsgruppe og har spillet masser af tætte kampe.

Barcelona er vadet gennem den spanske liga og pokalturnering og har ikke fået reel modstand siden den seneste Champions League-kamp 2. marts.

Det kan blive en ulempe for Emil Nielsen og holdkammeraterne.

- Personligt ville jeg helst have haft det den anden vej rundt.

- Jeg foretrækker, at man holder sig i gang og spiller tætte og spændende kampe. GOG har vundet en masse kampe med et mål, så de er vant til at spille tætte kampe.

- Der er fordele og ulemper ved det, siger Emil Nielsen.

De to mandskaber mødes i Odense torsdag aften klokken 20.45.