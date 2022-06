Barcelona vinder CL-finalen efter drama

Barcelonas håndboldherrer genvandt søndag Champions League med en finalesejr over polske Kielce.

I en nervepirrende finale ved Final 4-stævnet i Köln tog de forsvarende mestre titlen efter forlænget spilletid og straffekast.

Kielce fik i sidste sekund af den ordinære spilletid udlignet til 28-28, og da stillingen var 32-32 efter to gange fem minutters forlænget spilletid, måtte dramaet afgøres på straffekast.

Her pillede spaniernes målmand Gonzalo Pérez de Vargas et forsøg, inden Ludovic Fabregas gjorde det til 37-35 og sikrede Barcelona guldet for 11. gang i klubbens historie.

Barcelona er med afstand det mest vindende hold i Europas fineste klubturnering.

Spanierne fik den bedste start på kampen med en føring på 7-4. Men Kielce-spillerne lod sig ikke påvirke det store af modgangen, og det lykkedes at hænge i frem mod pausen, hvor Barcelonas føring var skrumpet ind til bare et enkelt mål.

I begyndelsen af anden halvleg fik Kielce udlignet til 14-14, og det lykkedes også polakkerne at tilkæmpe sig et lille overtag.

Flere gange var Kielce foran med et enkelt mål og med en stærkt spillende Andreas Wolff i det polske mål, var der et stort pres på Barcelona-spillerne i næsten hvert eneste angreb.

Bagud 25-26 fik Barcelona med to scoringer i træk vendt det rundt, da egyptiske Ali Zein gjorde det til 27-26 for det spanske hold med fire minutter tilbage.

En polsk to-minutters-udvisning gjorde det nu svært for Kielce at komme på omgangshøjde, men Dika Mem missede med 40 sekunder tilbage en oplagt chance for at afgøre kampen til Barcelonas fordel.

Kielces Artsem Karalek fik i sidste sekund af den ordinære tid udlignet til 28-28, og så måtte de to hold ud i to gange fem minutters forlænget spilletid.

Her fulgtes de to hold ad frem til 32-32, og så skulle CL-guldet uddeles efter straffekast.

Bronzekampen mellem THW Kiel og ungarske Veszprem endte med en tysk sejr. Også her måtte der straffekast til efter 34-34 i ordinær tid.

I straffekast-konkurrencen brændte Veszprems Rasmus Lauge på Kiel-målmand Niklas Landin, hvis lillebror, Magnus Landin, udnyttede sit straffekast i Kiel-sejren på 37-35.