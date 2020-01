Bedst i 10 år? Vil vælte Danmark af tronen

Turen er kommet til mændene.

Sådan lyder det allerede i Norge, selv om der fortsat mangler en uge af mændenes EM.

Selv om Danmark ikke har siddet på EM-tronen siden 2012, træder Norge med stor fornøjelse rundt i den danske EM-fiasko og taler om at vælte Danmark af tronen, selv om det overordnet set først kan ske om et halvt år til OL i Tokyo. (se Ekstra Bladets bud på Danmarks OL-hold LIGE HER)

Det vil i så fald være den samme historie som på kvindefronten, hvor Norge midt i 00'erne overtog hovedrollen efter Danmark.

Nordmændenes måske største navn igennem tiderne, den tidligere Aalborg- og BSV-spiller Kristian Kjelling tippede allerede før EM, at Sander Sagosen og kompagni kunne vinde EM, og med egne ord er den tidligere storskytte blevet endnu stærkere i troen efter at have fulgt sine 'arvtagerne' som ekspert for Viasat.

Kjelling regner med, at det er et spørgsmål om tid, før Norge slutter øverst på podiet.

- Ja, det tror jeg. Specielt med tanke på spillernes alder. Før mesterskabet sagde jeg, at jeg tror, at de tager guld nu, og nu er jeg blevet endnu stærkere i troen på det, siger Kjelling ifølge Dagbladet, der kører en stærk overskrift på artiklen 'Tidernes bedste norske hold - kan dominere i ti år'.

Sander Sagosen, som her har godt tag i skægget på Nikolaj Øris Nielsen, var hurtig til at forlade Norge og kom allerede 18-årig til Aalborg (Foto: Jens Dresling/Polfoto)

Den tidligere Aalborg- og BSV-spiller Kristian Kjelling har sine landsmænd som EM-favorit (Foto: Claus Bonnerup)

Efter at Norges håndboldkvinder efter 20 års dominans med to gange OL-guld, tre gange VM-guld og syv gange EM-guld synes på vej ned, har nordmændene hurtigt glemt kvindernes skuffende VM-fjerdeplads og kan i stedet øjne et stort gennembrud for mændene efter to gange VM-sølv.

Kristian Kjellings optimistiske udsagn er bygget op på, at det norske hold har den 'rigtige alder', gennemsnitsalderen er 25 år og tre måneder, og det var på samme tidspunkt i karreieren, at Nikola Karabatic og Mikkel Hansen efter ekspertens mening fik deres gennembrud.

Flere af nordmændene, som i den første uge har skilt sig ud, har i øvrigt taget det næste skridt ind på den store scene via danske klubber.

Stjernen over alle, Sander Sagosen kom allerede som 18-årig til de flere-dobbelte danske mestre Aalborg Håndbold, mens målmand Torbjørn Bergerud, i øvrigt med en dansk mor, har været forbi Holstebro, mens Gøran Johannessen var forbi GOG på vej mod Flensburg/Handewitt, hvor nordmændene i øjeblikket overtaget Danmarks rolle som hovedleverandør.

Da træner Christian Berge havde besejret kræften og skulle tilbage til håndboldlivet, skete det med hjælp fra hans gamle Flensborg-træner Erik Veje Rasmussen, som først brugte ham som spiller i Aarhus GF og siden som assistenttræner.

Norge er klar til semifinalen, og skal blot bruge et enkelt point i kampen mod Slovenien for at være helt sikre på førstepladsen i mellemrunden.

