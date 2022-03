Begge parter bekræfter: Helt nyt eventyr

Håndboldspilleren Simone Böhme skifter til tyrkisk håndbold.

På Instagram afslører fløjspilleren, at hun i den kommende sæson tørner ud for klubben Kastamonu Belediyesi GSK.

Også klubben har offentliggjort aftalen på diverse sociale medier.

Dermed vinker Böhme farvel til ungarske Siofok KC, som hun har spillet for siden 2017.

Tidligere i karrieren har hun repræsenteret CSM Bucuresti, Viborg HK, Silkeborg-Voel og Randers HK.

Simone Böhme har på det seneste været fast inventar på Jesper Jensens landshold og deltog også ved VM i Spanien.

Simone Böhme var en del af det landshold, som sikrede sig bronze ved VM i Spanien i december sidste år. Hun har spilet 50 kampe i rødt og hvidt. Foto: Lars Poulsen

I alt er det blevet til 50 kampe i den rødhvide trøje på øverste niveau for højrefløjen.

Kastamonu er forsvarende mester i Tyrkiet og ligger også på førstepladsen efter 13 kampe i denne sæson.

Klubben havde Helle Thomsen som cheftræner i sæsonen 2020/21, før parterne for cirka et år siden blev enige om at afbryde samarbejdet.

