Bekræfter for første gang

Formand for Dansk Håndbold Forbund Per Bertelsen er ikke uinteresseret i at blive præsident for IHF, hvis opbakningen og muligheden er der

I flere interviews i forbindelse med det igangværende VM i Egypten, har IHF's præsident, Hassan Moustafa, ladet skinne igennem, at han også har en udløbsdato på posten.

Han blev valgt som præsident i 2000, året efter at Egypten første gang afholdt VM. Hassan Moustafa, som selv er egypter, har med det nuværende VM kronet sin lange periode og, kan man vel sige, sluttet en ring.

Moustafa er blevet 76 år, og til november har IHF kongres. Umiddelbart er der ikke en afløser klar i kulissen, men formanden for DHF, Per Bertelsen, siger til Ekstra Bladet, at han ikke er uinteresseret i at overtage præsidentposten i IHF.

- Jeg ved ikke, hvad Hassan har af planer, men det bliver vel afgjort på vores kongres i november.

- Ved du, om han har kørt en mulig afløser i stilling?

- Det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke snakket med Hassan i lang tid. Nu sidder jeg hjemme, fordi jeg skal have en ny hofte. Derfor er jeg ikke i Kairo. Jeg havde kontakt med ham lige i starten af januar, men der snakkede vi ikke om det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hassan Moustafa talte ved åbningen af VM i Danmark i 2019. Per Bertelsen klapper glad i baggrunden. Foto: Lars Poulsen

- Kan man forestille sig, at en ny præsident kunne blive en europæer?

- Jeg kan ikke se, der skulle være noget til hinder for, at det kunne blive en europæer. Det bliver meget et spørgsmål om, hvad Hassan selv vil. Hvem han ser som sin egen afløser.

- Kunne du selv være interesseret?

- Hvis Hassan vil pege på mig, og hvis medlemmerne af council fra de forskellige kontinenter vil pege på mig, vil jeg da ikke sige, at jeg ikke er interesseret. På et eller andet tidspunkt skal han jo stoppe.

- De er flere, der har spurgt mig, og jeg kan kun sige, at når man som jeg har været med så længe, så kunne det da være et interessant job. Men der er mange mennesker, der skal tages i ed. Ellers er der bare nogen, der vender ryggen til. Så kan det få den modsatte effekt.

- Men som sagt har jeg ikke snakket med Hassan i lang tid, men det håber jeg at komme til i begyndelsen af februar, når jeg har fået en ny hofte, siger Per Bertelsen.

Han sidder selv i IHF's council, en slags bestyrelse, med et stort ansvar for IHF's mange turneringer. Det er en kendt sag, at Per Bertelsen har et rigtigt godt forhold til håndboldens egyptiske præsident.

Det er blandt andet en af årsagerne til, at Danmark har fået flere VM-slutrunder inden for de senere år. Hassan Moustafa har holdt af at komme til Herning, hvor han flere gange har oplevet at blive hyldet af publikum. Det er ellers ikke noget, han ofte oplever.

Tænk sig, at den dag skulle komme!

Skandale ved VM - tilskuere i hallen

Ny gigantisk svinestreg

Den enevældige kong Hassan af Herning

Håndboldens griske egyptiske godfather