Bekræfter myten: Her skiller de sig ud

Hvad tænker du om forholdet mellem provinsen og København, hvor mange disser håndbold og kalder det en bondesport?

- Man kan i hvert fald godt mærke, at der er en helt anden opbakning, når man kommer til Jylland. Men jeg må sige, at jeg ikke havde den opfattelse, da jeg spillede hjemme i KFUM i sin tid. Jeg synes da også, at AG København viste, at man kan skaffe tilskuere i københavnske haller.

- Jeg synes heller ikke, at håndbold er for de ældre. Det er slet ikke min oplevelse, og der kommer masser af unge tilskuere, men måske mangler vi dem, der kunne starte med at spille som børn. Det gælder nok alle idrætsgrene.