Bekræfter: VM-stjerne er færdig

Det svenske håndboldlandsholds stjerne og anfører, Jim Gottfridsson, kommer ikke i aktion mere ved VM på hjemmebane.

Han blev skadet i onsdagens kvartfinale mod Egypten og bliver ikke klar til Sveriges semifinale fredag mod Frankrig og finale eller bronzekamp på søndag.

Det oplyser Sveriges håndboldlandsholds hjemmeside.

Gottfridsson kom til skade med sin venstre hånd og måtte udgå allerede i første halvleg mod Egypten, og han blev kørt på hospitalet for at blive undersøgt.

Her viste røntgenbilleder, at hånden er brækket, og han kommer ikke til at spille håndbold de næste to måneder, lød dommen.

Det er en streg i regningen for Sverige. Flensburg-Handewitt-playmakeren har været en vigtig spiller for Sverige i ti år, og ved sidste års EM, som Sverige vandt, blev han kåret som turneringens mest værdifulde spiller.

- Jeg tror, at jeg sad fast i en modstanders trøje og følte så smerte. Det er frygteligt frustrerende, da jeg føler, at både holdet og jeg har spillet en rigtig god turnering. Jeg havde drømt om at spille VM-finale på hjemmebane.

- Men jeg er overbevist om, at dette hold kan slå ethvert hold i verden, uanset om jeg er med eller ej. Det føles utroligt tungt, men nu vil jeg gøre alt for at støtte holdet i kampen for guldet, siger Jim Gottfridsson.

Landstræner Glenn Solberg lider med sin anfører.

- Han er en af de bedste spillere i verden, og han har haft en meget god turnering indtil videre. Det er selvfølgelig svært for os, men vi har en meget stærk trup, der vil gøre alt for at vinde semifinalen, siger Glenn Solberg.

Sverige møder Frankrig i semifinalen fredag klokken 21. Tre timer tidligere begynder semifinalen mellem Danmark og Spanien.