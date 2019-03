Bekymret efter kritik: - Vi er pressede

Der er langtfra udsolgt til landskampene, seertallene rasler ned og holdet skrumpler længere og længere væk fra medaljerne. Læg så oveni, at Klavs Bruun Jørgensens landshold samlet optræder gråt og profilløst, og man aner konturerne af et problem.

En ellers håndboldtosset nation er ved at slippe taget i decembers darlings.

I DHF erkender man problemet, og sportschef Morten Henriksen er bekymret. Holdet sælger ikke varen!

- Jeg må jo efter at have gået rundt i Frankrig under EM erkende, at jeg også så et udtryk, der var lidt tamt. Hvis vi bare vinder, skal vi nok blive elsket af den danske befolkning. Men vi må se i øjnene, at så nemt er det ikke at vinde, konstaterer sportschefen.

- Det er vigtigt for DHF, at vi er elskede og med til at samle den danske befolkning – uanset om vi vinder eller taber. Vi skal være et åbent, imødekommende og troværdigt landshold, som brander håndbolden godt, siger Morten Henriksen.

Han forholder sig direkte til det indtryk, medier og seere havde af et landshold, der krøb mere og mere i skjul under EM.

- På mig kan det godt virke som om, spillerne nogle gange holder lidt igen. Jeg ser, at de er vanvittigt ambitiøse og arbejder benhårdt. Jeg kan også se, at det er ikke det billede, der er i medierne, og det gør ondt på mig, siger han.

Morten Henriksen i samtale med TV2's ekspert Bent Nyegaard under træning i Nantes ved EM i december. Foto: Lars Poulsen

Derfor er spillernes tilgang og omgang med medierne blevet en del af dagsordenen i forbindelse med den Golden League, landsholdet spiller i Frankrig fra torsdag til søndag.

- Vi var bevidste om denne problemstilling inden EM og kan konstatere, at den ikke er blevet mindre relevant, nu vi er kommet på den anden side. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan hjælpe spillerne til at være mere trygge og blive mere folkekære, som jo er en præmis, når man er på landsholdet, siger sportschefen og tilføjer:

- Spillerne må meget gerne udtrykke følelser. Men det skal være en indre lyst, der driver værket, og jeg kan ærgre mig over, vi ikke har fået klædt dem godt nok på til den del.

- Er I pressede?

- Jeg vil sige, at advarselssignalerne er der i forhold til faldende seertal, og vi må også sige, at det er ikke lige så let at sælge billetter, som det var. Når de lamper begynder at blinke, skal vi tage det alvorligt. Det hjælper ikke at stå om tre år og spørge, hvorfor vi ikke gjorde noget. Der er en god anledning nu, siger Morten Henriksen.

Den nemmeste rute tilbage mod ’De jernhårde Ladies’ ville være at vinde en masse håndboldkampe. EM i 2020 på dansk og norsk grund er sportschefens bedste bud på succes i nær fremtid.

- Jeg må desværre indrømme, at det ikke bliver nemt ved VM Japan i år. Jeg var skuffet efter EM i Frankrig. Vi var længere væk, end nogen af os regnede med.

Se også: EM-fiasko kan ende i katastrofe: OL er også i fare

Se også: Sportschef: Det var rigtigt at forlænge med Klavs Bruun

Er det her det, forbundet betaler 1,6 mio. kr. for om året?