Bekymret for Mikkel: Stjernen kan blive far under VM

Mikkel Hansen bliver far op til eller under VM, og det kan give problemer – men landstræneren er mest bekymret for René Toft Hansens tilstand

Mikkel Hansen skal være far. Det er absolut ingen hemmelighed, udelukkende en stor og lykkelig begivenhed, men timingen er til gengæld måske lige en anelse mere upræcis end en normal Hansen-aflevering i sidste sekund af en EM-semifinale…

Stephanie Gundelach har nemlig termin lige omkring nytår og dermed ganske tæt på en af de største sportsbegivenheder på dansk grund nogensinde: VM i herrehåndbold, der for Danmarks vedkommende starter med åbningskampen 10. januar i Royal Arena og fortsætter i Herning og forhåbentlig via en semifinale i Hamburg slutter i pomp og pragt, champagne, guld og glitter i Herning søndag den 27. januar.

- Det er klart, at man starter med at sige tillykke, og et passende antal sekunder senere er spørgsmål to selvfølgelig så: Hvornår er terminen, siger Nikolaj Jacobsen grinende. Landstræneren er dog fortrøstningsfuld.

- Jeg kan ikke huske den præcise dato, men det er ikke så langt fra VM. Nu må vi se. Jeg håber og satser på, fødslen ikke får indflydelse på vores forberedelser og selve slutrunden, siger Nikolaj Jacobsen.

Tillykke! Højt humør inden træningen i januar ved EM i Kroatien. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren kan selvfølgelig også uden at bladre i spiralkalenderen huske, hvordan Niklas Landins situation var i januar, da målmanden ventede nummer to, og Nikolaj Jacobsen var nødt til at hente Kevin Møller til Kroatien for det tilfældes skyld, at førstekeeperen ekspres skulle rykke til fødeklinikken i Kiel.

Niklas Landin spillede i øvrigt ikke nogen stor slutrunde.

Tiden er knap, for landsholdet er blot samlet en uge i oktober med to tilhørende kvalifikationskampe inden VM, og der er nok at se til for manden med de to trænerkasketter nede i tyske Leimen.

Mikkel Hansen – og helt specifikt hans højre knæ - skal fremover doseres, så kanonkongen sparer kræfter i forsvaret og bruger krudtet offensivt.

- Vi skal passe godt på ham, for jeg vil selvfølgelig gerne have ham med til OL i 2020 og måske også 2024. Under træningslejren på Guadeloupe dækkede Niclas Kirkeløkke rigtigt godt op i to kampe mod Frankrig, og hvis han fortsætter den stigende form i GOG i efteråret, giver det helt nye muligheder. Så kan jeg beholde ham inde i forsvaret og måske endda tillade mig at skifte Mikkel ud på den ’lange side’ – og Magnus Landin kan dække back og Mikkel fløj, siger Nikolaj Jacobsen.

Bekymringerne er langt større, når det gælder forsvars-krumtappen René Toft Hansen, der i over et år har været ukampdygtig med en ondartet lyskeskade.

- Det er mere alvorligt end som så, og selv om han mærker fremgang, er det stadig ikke 100 procent godt. Jeg håber, han bliver klar til VM, for ellers begynder det at blive svært. René er vores mest erfarne midterforsvarer, og samarbejdet med Henrik Møllgaard har fungeret rigtigt godt, siger Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen i rollen som Bundesligatræner efter et nederlag til THW Kiel, der fik smidt René Toft Hansen ud allerede efter fem minutter. Foto: Lars Poulsen

Mens Danmark vrimler af talent på alle andre positioner, er der længere mellem snapsene, når det gælder forsvarsspillere med topinternationalt snit.

- Når jeg kigger på ungdomslandsholdene er det ikke lige midterforsvarere, vi udvikler flest af. Det bliver en udfordring på sigt, hvis vi ikke løser det, siger Nikolaj Jacobsen, der godt nok har lillebror Henrik Toft Hansen som en rutineret mand i truppen.

- Men Henrik dækker faktisk bedst op, når han gør det sammen med storebror, siger landstræneren, der ikke har tiden til at arbejde med selve konceptet:

- Alle danske hold dækker 6:0 med alternativer, og tiden er mere end knap, når vi kun har én uge med to landskampe mod Ukraine og Færøerne. Der kan du ikke nå at revolutionere noget som helst.

