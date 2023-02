Besynderlig optræden af dansk storhold

Cheftræner Ulrik Kirkely vidste det på forhånd: Resultatet af søndagens Champions League-kamp var ligegyldigt.

Hans mandskab var sikret tredjepladsen i mesterholdsturneringens gruppe A, og det ville hverken storsejr eller solid snitter til ungarske FTC-Rail Cargo Hungaria (Ferencvaros) lave om på.

Derfor var der allerede inden kampen snak om, at han ville spare profiler, fordi man onsdag møder Ikast Håndbold i en langt vigtigere ligakamp.

Landsholdsstjernerne Althea Reinhardt og Mie Højlund blev derfor sparet, og det var stærkt medvirkende til en underligt passiv og ringe spillet 1. halvleg af det danske storhold.

Sølle 9 scoringer blev det til, mens gæsterne scorede 15 gange, og de mange mennesker i Sydbank Arena, der ellers takfast forsøgte at piske deres tropper frem mod sejr, må have været i tvivl om, hvorvidt det havde været federe at tage en dukkert i fjorden eller rense tånegle derhjemme.

Mie Højlund og Rikke Iversen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Cheftræner Ulrik Kirkely. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Udtrykket var et helt andet fra starten af 2. halvleg. Som om Kirkely havde talt dunder i omklædningsrummet.

For seks måls forskel blev ændret til minus fire i løbet af de første 20 minutter af anden omgang. De to stjerner samt en stadig bedre og bedre spillende Freja Corth betød, at hjemmeholdet var det bedste hold på banen de sidste 30 minutter.

Men meget bedre var de ikke, der blev brændt alt, alt, alt for meget, og i sidste ende nåede de lige præcis ikke op. FTC-Rail Cargo Hungaria vandt opgøret 28-25.

Et underligt antiklimaks og afslutning på gruppespillet for fynboerne, der ellers til tider har været flyvende i de 14 indledende kampe.

Odense Håndbold er dog klar til ottendedelsfinalen i Champions League, hvor de møder nummer seks fra den anden gruppe, norske Storhamar. De kampe spilles 18. og 25. marts.

Og så må man håbe for Odense Håndbolds skyld, at de er helt klar med en anderledes indstilling, når Ikast venter på onsdag. Årsagen er, at man slås for førstepladsen i grundspillet, der vil give direkte adgang til næste sæsons Champions League-gruppespil.