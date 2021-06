Bette Balkan i vildt drama: Væltede mestrene

De har slået Porto, banket Flensburg og ydmyget Paris Saint-Germain med Mikkel Hansen og alle olie-millionerne. De har spillet Final4-finale i Køln, hævet DM-trofæet og luftet guldmedaljerne i onsdags på hjemmebane – men folkene fra Bette Balkan kunne Henrik Møllgaard og Co. sgutte vælte.

De evigt fightende underdogs fra Mors-Thy Håndbold vandt 32-31 i Boxen i en kamp, hvor Aalborg ellers havde chancen for at tvinge opgøret ud i forlængelse, men der gik svamp og rådvildhed i de sidste 15 sekunder – og så endte finalen med en glatbarberet Henrik Møllgaard liggende på gulvet efter at have hamret kampens sidste frikast ind i den nordvestjyske mur.

De gik totalt bananas i pokaleufori, folkene fra Limfjordens Perle og Thy, der i en kamp langt hen ad vejen uden redninger havde en afgørende figur i keeper Rasmus Bech, der nåede op på 11 parader – nogle vigtige af slagsen i slutfasen. Og så kom målmanden med den vildeste attitude og dræberøjnene, Søren Pedersen, lige ind og snuppede et vitalt straffe og riposten fra Buster Juul i sin afskedskamp.

Så tjekkede han ud!

Sådan! Der blev udvekslet scoringer langt hen ad vejen i en kamp, er var jævnbyrdig på banen – men næppe målt på budgetter. Til gengæld har morsing- og thyboer ikke spillet ét opgør om point i snart to måneder, mens man må sige, at Aalborg har haft et vist program…

Henrik Møllgaard twister lænden for sidste gang i denne sæson på det afsluttende frikast. De næste store opgaver starter lige om lidt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ærgrelse for fuld skrue. Når man bruger 60 minutter af sit live på sådan en kamp, så kan man jo lige så godt vinde. Det gjorde Aalborg ikke. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mors-Thy slog et hul på fire ved 26-22, men Aalborg nok engang offensivt anført af Felix Claar og Nikolaj Læsø med mexicansk lejemorder-moustache sled sig op på 27-27, og det lignede vel historien om et mesterhold, der kunne mase triumfen hjem til sidst.

Men denne gang ikke. Folk fra Mors og Thy giver sjældent op, og i ungtalentet og venstrehånden Mads Hoxer har de en spirende stjerne, som Nikolaj Jacobsen også ser et stort lys i og har testet for nylig. Han var godt nok ved at blive kostbar med en skridtkendelse til sidst, men gutterne red stormen af.

Nok engang: Finaler vindes af det hold, der har flest redninger. Denne søndag var det nok for vestjyderne at levere 13 af de rigtige mod aalborgensernes otte.

Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup med flere er nu bevilget sommerferie i hele 14 dage. Så venter forberedelserne og togtet til Okinawa og Tokyo!

De havde taget guldhatte med. Man skal jo tro på det... Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix