Bikini-tvang på vej ud

Strandhåndboldspillere kan snart se frem til, at der ikke længere er regler for, at de skal spille i meget små bikinier

- Kvinder skal bruge bikini. Toppen skal være en tætsiddende sports-bh med dybe udskæringer ved armene. Trusserne må ikke være mere end 10 centimeter på siderne.

Sådan lyder de internationale regler for kvindelige strandhåndboldspillere, men nu kan reglerne blive ændret, for i weekenden fik det norske håndboldforbund et ændringsforslag igennem på det europæiske håndboldforbunds kongres.

Nu skal det europæiske håndboldforbund tage sagen videre til det internationale håndboldforbund, og så ventes reglerne ændret til næste mesterskab.

Og det er også nødvendigt

- I starten syntes jeg, at det var meget ubehageligt. Man bliver mere optaget af, at trusserne ikke kommer på afveje end at spille håndbold, siger den norske strandhåndboldspiller Katinka Haltvik til NRK.

- Jeg kender folk, der har sagt nej til at spille på grund af disse regler, siger Haltvik.

Det norske kvindelandshold i strandhåndbold har tidligere haft problemer med, at der er blevet solgt videoer med dem på nettet.

Tilbage i 2013 var Randers vært for EM i strandhåndbold for både mænd og kvinder, og blandt andre Hans Lindberg spillede med hos mændene, der vandt bronze, mens kvinderne fik sølv.

Hans Lindberg og håndboldherrerne jubler over EM-bronze på hjemmebane i 2013 - men her er tøjet lidt længere og mere løst end hos kvinderne. Foto: René Schütze

De danske kvinder ved EM i Randers i 2013. Foto: René Schütze

Ved seneste EM i Polen i 2019 vandt Danmark guld for både mænd og kvinder, og fra 13-18. juli i år er Danmark igen med i begge rækker, når der spilles EM i bulgarske Varna.

Sidste sommer skulle der være afholdt VM i italienske Pescara, men her blev mesterskaberne aflyst på grund af corona.

De danske kvinder vandt sølv i både 2010 og 2012, mens mændene har en fjerdeplads fra 2014 som bedste resultat.

Brasilien er den dominerende nation med fem ud af otte guld hos mændene og tre ud af otte guld hos kvinderne.

Her fortæller Hans Lindberg, hvorfor han stillede op i strandhåndbold - eller beach handball som det hedder officielt.