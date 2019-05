Bizar farce: Storklub taber med 30 mål!

Selvom det skandaleramte håndboldhold Larvik kom på en fjerdeplads i grundspillet, fik de alligevel læsterlige klø, da de onsdag aften krydsede klinger med Vipers Kristiansand.

Alle Larviks professionelle spillere forlod nemlig klubben 30. april grundet økonomiske problemer. Derfor stillede det nuværende hold med ungdomsspillere til kampen i slutspillet og tabte 39-9.

På holdkortet var der også spillere fra Larviks samarbejdsklub Larvik Turn.

Allerede ved pausen var holdet bagud 20-3.

- Gik som forventet

Larvik har tidligere haft den danske landsholdsmålvogter Sandra Toft på lønningslisten og har stadig Lene Rantala tilknyttet som træner.

- Det var sjovt at spille. Det gik som forventet. Vi klarede næsten alle de delmål, vi havde sat før kampen. Forskellen er stor, men det er sjovt at måle sig imod sådanne gode spillere, sagde Larviks 18-årige Sofie Løwe til TV 2 Norge efter kampen.

Kamp to i semifinalen spilles fredag.

- En katastrofe

Inden kampen fortalte den danske toptræner Helle Thomsen, hvor rystet hun var forud for kampen.

- Det er en katastrofe for norsk håndbold. Det er en skam, at der stilles med et B-hold i en semifinale, siger vendelboen, der har haft stor succes i FCM og som landstræner i Sverige og Holland.

Nu træner hun Molde, der blev slået ud i kvartfinalerne. Af Larvik …

- Jeg forstår spillerne, der er uden kontrakt. Men ikke forbundet. Jeg forstår ikke, hvordan dette kan ske. Det er også synd for Vipers, der ikke får ordentlig modstand, inden klubben skal spille Champions League Final 4, siger Helle Thomsen.

Ironisk nok har netop Molde skrevet kontrakt med en række af Larviks profiler fra næste sæson.

- For os i Molde var det en drøm at komme i en semifinale, og nu stiller Larvik med et juniorhold. At komme så langt er noget, mange af os kæmper for hver eneste dag på året, siger Helle Thomsen til norsk TV2.

Larvik HK har vundet 19 norske mesterskaber og et enkelt Champions League-trofæ.

- Det er umenneskeligt

