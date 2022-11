Bizarre scener: Hun håber ikke det sker for Danmark

En spansk spiller jublede over, at der blev scoret mod Spanien. Kathrine Heindahl håber ikke, at Danmark ender i en situation, hvor det kan være en fordel, at modstanderen scorer

Én episode har været det helt store samtaleemne ved EM-slutrunden.

Spanien gav bolden til Tyskland, lod dem score og jublede så selv bagefter.

En kontroversiel situation, som den danske stjerne Kathrine Heindahl også har set.

- Man skal huske på, at det er et format, hvor det gavner dem i forhold til at tage to point med over. Man skulle måske have ventet med at juble helt så meget lige, da tyskerne scorer, siger hun til Ekstra Bladet.

- Men ja, de spiller efter formatet, og hvad der gør deres chancer størst, men jublen kunne man måske have gemt.

- Kunne Danmark have fundet på det samme?

- Jeg håber ikke, at vi skal spille i en situation, hvor vi skal spille så meget på målscore. Det ved jeg ikke.

- Det må man se, men det er klart, at hvis det giver større muligheder for en semifinale, så er det klart, du kigger på turneringens format. Det skal jeg ikke afvise.

Morten Henriksen sætter ord på scenerne i Spanien-Tyskland-kampen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Klæder ikke håndbolden

Spanierne lod tyskerne score for ikke at vinde for stort. Det betød nemlig, at Tyskland gik videre til mellemrunden i stedet for Polen, og Spanien dermed tog to point med videre.

Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, kalder det en 'uheldig situation'.

- Det klæder ikke håndbolden med sådan nogle afgørelser, siger han til Ekstra Bladet.

Polens norske landstræner, Arne Senstad, er rasende. Han kalder det ydmygende og sabotage.

- Da jeg så situationen i går (onsdag red.), blev jeg vred. At de (spanierne, red.) gjorde det så åbenlyst, er en provokation mod spillet og spillets DNA, siger han til TV 2 Sport.