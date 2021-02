Bjerringbro-Silkeborg slår TTH og overtager tredjeplads

Tredjepladsen i den bedste danske håndboldrække blev lørdag overtaget af Bjerringbro-Silkeborg (BSH), som vandt 33-31 ude over TTH Holstebro.

Inden kampen lå TTH på ligaens tredjeplads, men den indtager BSH nu med 27 point efter 19 kampe. TTH har 26 point efter 20 kampe på fjerdepladsen.

Generelt var det en tæt kamp, hvor ingen af holdene var foran med mere end to mål før i slutfasen, hvor BSH trak en smule fra.

I første halvleg var TTH godt med. Magnus Bramming bragte hjemmeholdet foran 15-14 på et straffekast, men det var BSH, der gik til pause foran 18-17.

TTH kom foran 23-21 i anden halvleg, men BSH vendte kampen på hovedet til slut, hvor især playmakeren Sebastian Skube fordelte spillet godt.

Skube bragte BSH foran 30-26, inden Bramming reducerede til 29-31 for TTH og skabte lidt spænding med tre minutter tilbage.

TTH kom dog ikke tættere på til slut, og det skuffer hjemmeholdets bagspiller Allan Damgaard.

- Vi hang efter i anden halvleg. Det pisser mig sgu lidt af, at vi lavede de fejl over for Skube.

- Det var ukoncentreret, at vi lavede sådan nogle fejl i forsvaret, og vi burde kende Skube efter at have spillet mod ham i ti år.

- Vi lavede stadig 31 mål, og det burde være nok til at vinde kampen, siger Allan Damgaard til TV2 Sport.

GOG topper rækken med 34 point efter 19 kampe, mens Aalborg Håndbold er toer med 31 point efter 20 kampe.