Bjerringbro-Silkeborg slider sig til sejr

Det var lige ved at ende med et choknederlag, da Bjerringbro-Silkeborg (BSH) fredag var på besøg hos Lemvig-Thyborøn i herrernes håndboldliga.

Hjemmeholdet har kun vundet en enkelt kamp i denne sæson og ligger begravet i bunden af tabellen. Alligevel lykkedes det Lemvig-Thyborøn at give det på papiret noget stærkere BSH-mandskab kamp til stregen.

Gæsterne fik således med hiv og sving taget de to point efter en sejr på 27-26.

BSH så ellers ud til at have taget kontrol over kampen, da holdet kort før pausen i to omgange var foran med fire mål.

Men i anden halvleg bed hjemmeholdet fra sig. Lemvig-Thyborøn bragte sig flere gange foran, men måtte altså til sidst give fortabt.

Fredagens hjemmehold har derfor stadig blot 2 point efter 16 kampe. BSH har 21 og ligger på fjerdepladsen.

Tidligere fredag tog KIF Kolding en lige så snæver sejr over Mors-Thy, som blev besejret med cifrene 28-27.