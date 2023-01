Blæst bagover af håndboldfeber

Under tribunerne på Malmö Arena er der gang i salget af merchandise i adskillige boder.

Flag og landsholdstrøjer går som varmt brød blandt de mange tusind danskere, der tager turen over Øresund.

Og det er bestemt ikke kun på svensk jord, de rød-hvide trøjer går som varmt brød.

Hos Boozt.com, der står for den officielle landsholdsshop, er armene godt over hovedet.

Det fortæller kommerciel direktør og medstifter af sitet:

- Salget af danske landsholdstrøjer er gået rigtig stærkt og over al forventning, både i optakten og under den igangværende VM-slutrunde for håndboldherrene, siger han og tilføjer, at det nok ikke varer længe, før de melder udsolgt af hjemmebanetrøjen.

- Der er fortsat lidt at finde til børnene og et begrænset antal udebanetrøjer, lyder det.

Interessen og populariteten var ventet og set i lyset af de modstandere, Danmark har været oppe mod på nuværende tidspunkt, er det overraskende, at det er stukket så meget af.

Onsdag kunne DHF og de svenske værter oplyse til Ekstra Bladet, at der er meget tæt på at være udsolgt til alle kampe i mellemrunden, ligesom seertallene til de tre indledende gruppekampe har været ekstraordinære - næsten halvanden million til Bahrain-kampen søndag.

- Salget har ramt et niveau, der aktuelt ikke kan sammenlignes med salgstal for andre landsholdstrøjer i vores sortiment. Vi glæder os meget over at opleve den store opbakning til både sporten og til håndboldherrerne, siger Peter G. Jørgensen.

Præcis hvor mange trøjer Boozt har solgt, vil de ikke oplyse.

