Blev gift for at kunne se sin mand

I sommer skiftede Kathrine Heindahl en tilværelse i Odense Håndbold ud med CSKA Moskva.

Planen var, at Casper, som hun har dannet par med i tre år, skulle med til den russiske hovedstad, og han fik da også solgt sin lejlighed, som de boede sammen i.

Grundet coronarestriktioner måtte han dog ikke komme ind i Rusland sammen med landsholdsspilleren, medmindre de blev gift.

Det bliver der nu lavet om på.

- Min kæreste skulle flytte med. Det er så blevet min mand nu, for at han kan komme med til Rusland. Det er hårdt at være af sted, siger Kathrine Heindahl til TV 2 Sport.

- Som det er lige nu, er det eneste vej ind i Rusland. Selvfølgelig elsker vi hinanden. Det er måske en lidt anden måde at blive gift på end det der store kirkebryllup, men det har været nødvendigt for, at han kunne komme med.

- Han har hele tiden gerne villet med, fra jeg skrev under. Det skridt har vi taget, for at det er muligt, at vi kan leve sammen i Moskva.

Den danske landsholdsstjerne og CSKA ligger nummer tre i den russiske liga.

Heindahl er i denne uge samlet med det danske landshold, som møder Frankrig i Paris både torsdag og lørdag.

Nu har hun taget konsekvensen