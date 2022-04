Blev skilt: - Jeg var for egoistisk

Landsholdslegenden Lars Christiansen fortæller, at han på et tidspunkt i sin karriere blev så optaget af håndbold, at det kostede ham ægteskabet

Det var liv og glade dage, da Lars Christiansen og håndboldkollegaen Christina Roslyng tilbage i 2006 sagde ja til hinanden og blev gift.

Men blot tre år senere var alt forandret, og parret skulle skilles. Det skete først og fremmest, fordi Lars Christiansen glemte hjemmefronten og på det tidspunkt prioriterede karrieren over alt andet.

Det siger den tidligere danske landsholdsstjerne i et interview med Politiken.

- På et tidspunkt prioriterede jeg håndbolden så meget, at jeg glemte familien. Jeg mistede mit ægteskab, fordi jeg var for egoistisk og glemte, hvad der var allervigtigst, siger han til avisen og fortsætter:

- Det kunne jeg godt have navigeret anderledes i. Men jeg har været heldig at få kærligheden tilbage. Min kone og jeg fandt sammen igen, efter at vi havde været fra hinanden i tre år, og har nu to sønner på 7 og 16 år.

Lars Christiansen og Christina Roslyng er sammen den i dag og har to børn. Foto: Claus Bonnerup/POLFOTO

Svaret kommer på et spørgsmål fra Politiken om, hvad der er den dårligste beslutning, han har taget.

Lars Christiansen, der netop er fyldt 50 år, genfandt dog melodien med Christina Roslyng i 2012, og de er sammen den i dag.

Roslyng, der ligesom sin mand også spillede venstrefløj og repræsenterede landsholdet i løbet sin karriere, har tidligere også afsløret, at det var egoismen hos Lars Christiansen, der tog overhånd.

Det skete i ægtemandens egen bog 'Når sandheden skal frem'.

- Jeg fik nok af at stå alene med det hele. Vi havde fået et barn, og der fulgte et stort ansvar med det. Alle ved, at det betyder store ændringer i ens liv, når man får et barn. Bare ikke for Lars. Han havde fået denne her kæmpe gave, som et barn er, og så fortsatte han ellers med at leve præcis, som han altid havde gjort. Han kunne stadig det hele som en drengerøv i starten af 20'erne, lød det fra Roslyng.

På det tidspunkt kom Christina Roslyngs ønske om en skilsmisse som et chok for Lars Christiansen.

- Jeg havde slet ingen anelse om, at det var på vej. Det kom som et chok for mig, og jeg blev fuldstændig rystet, står der eksempelvis i bogen.

Lars Christiansen fik debut på det danske landshold tilbage i 1992 og står noteret for 338 landskampe og 1503 mål - flest af alle nogensinde.

