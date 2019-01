Blodet flød i Herning: - Jeg håber da, jeg får et ar!

Henrik Møllgaard fik en flænge under øjet og håber, at fyssen har klokket i det, så han kan slippe ud af sit bløde familiefar-image

HERNING (Ekstra Bladet): - Jeg håber da, jeg får et ar!

Det er immervæk sjældent, man hører den melding, men Henrik Møllgaard er heller ikke hvem som helst.

Forsvarsgeneralen gik i dørken, da en voldsom dans med Yehia Elderaa endte med, at egypteren hamrede sin nakke op i fjæset på danskeren, der måtte ud til behandling hos fysioterapeuten Anja Greve.

Du måtte en tur til cut-woman!

- Jeg tror, det var baghovedet. Jeg fornemmede intet ondt i det – overhovedet ikke – og han virkede da også til at være oprigtigt ked af det. Anja konstaterede lige, hvor dyb flængen var og satte så noget plaster på, efter hun havde vurderet, om vi skulle have lægen i gang, forklarer vestjyden og tilføjer:

- Jeg håber at få et ar, så jeg kommer lidt ud af det der bløde familiefar-image. Jeg håber faktisk, hun har lavet en lille fejl der. Nu må vi se.

Anja Greve behandler den sårede kriger, der håber, han kan erhverve sig et lille ar, så han slipper af med sit familiefar-image. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ellers må I rive det op igen i morgen.

- Jaja. Jeg kan da også godt mærke, der begynder at ske lidt, nu da jeg ikke får det iset ned.

Der er også lidt blåt på vej derinde…

- Det håber jeg. Det vil være godt til mig, tror jeg.

Du vil simpelt hen lave en Knudsen nu resten af VM?

- Ja, hvis det bare handler om øjet. Jeg behøver ikke de der helt krogede fingre.

Når han var bedst, var han jo oppe på to kæmpe mørkeblå øjne.

- Ja, men han var ofte selv skyld i det, det synes jeg ikke, jeg på samme måde har været, siger Henrik Møllgaard.

Niklas Landin og Anders Zachariassen forsøger at hjælpe Henrik Møllgaard. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I den mere seriøse afdeling:

- Det blev mere slidsomt, end vi havde håbet på – men ikke mere, end vi havde forventet. De var rigtigt dygtige til at ødelægge specielt vores angrebsspil i første halvleg med deres offensive tilgang, så vi er glade for, vi stod så godt defensivt og kun lukkede syv ind. Ellers var vi jo kommet i store problemer.

Spiller I for langsomt i angrebet, eller er de for dygtige?

- Jeg synes egentlig ikke, vi er for langsomme, men hvor vi mod andre modstandere kan sætte Lauge mand/mand mod næsten alle, kan du altså ikke gøre det mod sådan nogle typer, som er så vant til at spille det spil over store områder. Det koster simpelt hen for mange kræfter. De fik kampen over på deres halvdel, og det var smart spillet af dem.

Nu hjalp Sverige ikke – er du i virkeligheden glad for, at I fik denne kamp og en mod Sverige, der gælder for alvor?

- Jaeh… Når vi forhåbentlig er gået videre, vil jeg da gerne sige, at det var fedt for os. Jeg tror heller ikke på, der kommer noget godt ud af at få en ’hviledag’, hvor vi kan tillade os at geare ned.

- Men vi ville selvfølgelig gerne have haft hjælpen, det havde været rart. Men uanset hvad skal vi ud at vinde, og nu spidser det bare lidt til. Det er sjovt at spille afgørende kampe herinde.

Se også: Tyskland og Frankrig er semifinaleklar ved håndbold-VM

Se også: Triste danske præstationer - men en enkelt holdt verdensklasse

Se også: Syvende sejr i træk: Nu venter gyser mod Sverige