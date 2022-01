Bøjer sig i støvet: Storhylder Danmark

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Kontrasten mellem Danmark og Montenegro kan dårligt være mere slående forud for torsdagens EM-brag.

Montenegrinerne har store kvaler med at mønstre et fuldtalligt mandskab, alt imens Nikolaj Jacobsen råder over samtlige spillere og står med et luksusproblem på hver eneste position.

Balkan-nationens målvogter Nebosja Simic udlægger teksten ganske præcist:

- Det er som himmel og jord. Der er så stor forskel. Danmark har ikke problemer med coronavirus lige nu, og de har et fantastisk hold med en masse spillere, hvor du aldrig ved, hvem du kommer til at stå overfor, fortæller keeperen.

- Bruger de Mikkel Hansen eller Mads Mensah? Sender de Jacob Holm på banen eller måske Rasmus Lauge? Der er bare så mange spillere at vælge imellem, og samtidig står de stærkt i defensiven med fantastiske målmænd, ligesom holdet også løber en masse, lyder rosen.

Nebojsa Simic får formentlig sit at se til i EM-dysten mod Danmark. Foto: Lars Poulsen

Svært at tro på

Under normale omstændigheder ville Simic have god grund til at tro på et godt resultat mod Danmark.

Den 28-årige Bundesliga-aktør erindrer fortsat sejren over Nikolaj Jacobsens mandskab ved en EM-kvalifikationskamp i 2019, men Melsungen-målmanden erkender selvsagt, at det er svært at tro på samme udfald i torsdagens kamp.

Dertil tæller det montenegrinske landsholds forfatning ganske enkelt for mange afbud og ikke mindst spørgsmålstegn lige nu. Massiv coronasmitte har efterladt mandskabet i ruiner, og findes et fundament i resterne, er det i bedste fald uprøvet og i værste tilfælde uholdbart.

- Jeg tror kun, at vi har haft en træning, hvor vi alle sammen var der. Det er svært at tro på, men nogle gange har vi været nødt til at aflyse den fælles samling for at træne separat eller i små grupper. Vi har heller ikke haft nogen testkampe, så vi aner ikke, hvor vi står, siger Simic.

Derfor bliver det en alvorlig prøvelse at åbne slutrunden mod Danmark, som i keeperens øjne står stærkest af alle EM-deltagere.

Det skyldes ikke mindst den bredde, som Montenegro i øjeblikket selv spejder langt efter.

- Danmark er favoritter til at vinde hele turneringen, og de har en masse spillere, der kan kompensere for hinanden, alt afhængig af om den ene eller anden har en dårlig dag. I så fald sender de bare en ny mand på banen, og så starter det hele om igen, siger Simic.

Danmark og Montenegro tørner sammen klokken 20:30, og EM-kampen livedækkes her på sitet.

