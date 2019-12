Böhme droppet - ligatopscorer skiftet ind

For første gang i VM-turneringen gør landstræner Klavs Bruun Jørgensen brug af sin ret til at skifte ud i den danske trup.

Playmakeren Mia Rej er mandag morgen lokal tid blevet indskrevet i truppen, hvor hun afløser fløjspilleren Simone Böhme.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

29-årige Mia Rej har sammen med målvogter Cecilie Greve været med på hele turen lige siden afrejsen til træningslejren i Okinawa 21. november.

De to var dog på forhånd klar over, at de var udset til en reserverolle i turneringen uden garanti for spilletid.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mia Rej har haft et forrygende efterår hos København Håndbold i den hjemlige liga, hor hun med 102 mål i 13 kampe er suveræn topscorer.

Hun blev sidste efterår ramt af en alvorlig knæskade, der kostede adskillige måneders pause og frarøvede hende mulighed for at deltage ved EM i Frankrig.

Nu kan hun i stedet få slutrundedebut med et års forsinkelse, når Danmark mandag formiddag dansk tid møder Holland i mellemrunden.

Her må Simone Böhme så til gengæld tage plads på tribunen.

Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Fløjspilleren fra den ungarske klub Siofok har tilbragt en stor del af VM-turneringen på udskiftningsbænken, mens Trine Østergaard har passet højrefløjen.

Böhme er noteret for sammenlagt en times spilletid i Danmarks første seks kampe, og er dermed den spiller i den oprindelige 16-mandstrup, som har været mindst i aktion.

Selv om Danmarks muligheder for at komme i semifinalen stort set er forduftet efter søndagens nederlag til Norge, har mødet med Holland alligevel stor betydning.

Kan Danmark placere sig i top-syv i VM's samlede regnskab, er Klavs Bruun Jørgensens tropper sikker på at være med i OL-kvalifikationen til foråret.

