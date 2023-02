Boldsen har selv prøvet det: - Det er forfærdeligt

Tidligere landsholdsspiller og nuværende ekspert på Viaplay, Joachim Boldsen, kalder Mikkel Hansens sygemelding for forfærdelig. Uden at han vil sammenligne sig med den danske superstjerne, har han selv oplevet symptomer på stress i sin karriere

- Det er forfærdeligt, og jeg ønsker Mikkel det bedste.

Aalborg Håndbold smed onsdag formiddag en bombe, da de kunne meddele, at klubbens ubestridt største stjerne Mikkel Hansen er blevet sygemeldt på ubestemt tid med stress-symptomer.

En alvorlig melding oven på en fantastisk dansk VM-titel.

Joachim Boldsen, der i dag er ekspert på Viaplays håndbolddækning, kender den 36-årige landsholdsspiller særdeles godt gennem deres fælles fortid i Barcelona, AG København og selvfølgelig på landsholdet.

Ligesom Mikkel Hansen, der sidste sommer byttede Frankrig ud med Aalborg, har han selv prøvet at vende hjem til Danmark efter en stor udlandskarriere. Ifølge Boldsen kan den omvæltning være mere omfattende, end man måske lige går rundt og tror.

Annonce:

- Folk skal huske på, at Mikkels karriere primært har fundet sted i udlandet. Han har spillet ti år i Paris og to år i Barcelona. I de 12 år var der som sådan ikke noget presseopmærksomhed at forholde sig til. Han kunne gå rundt i Paris og gøre, hvad han ville, uden at nogen forventede noget af ham, fordi der var han en lille del af en meget stor klub, fortæller Boldsen.

Voldsom eksponering

- På landsholdet har eksponeringen været voldsom gennem årene. Især for ham, men kun en måneds tid om året. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, for jeg har ikke talt med ham om det, men jeg tror ikke, man kan afvise, at presset fra fans og medier herhjemme har været hårdere for ham, end han troede.

22. august blev den hjemvendte helt med pandebåndet da også hyldet som en rockstjerne i Gigantium i Aalborg foran 2000 fans. Der var ingen tvivl. Det var en kæmpe spiller, der nu skulle gøre sig til i den danske håndboldliga, og alle ville have et stykke af ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Hansen præsenteres som spiller hos Aalborg Håndbold i Gigantium foran 2000 fans. Foto: René Schütze

Mikkel Hansen og Joachim Boldsen delte klublogo, da de tilsluttede sig det storsatsende AG København-mandskab fra 2010 til 2012. Men her 11 år senere er Mikkel Hansen blevet et endnu større navn.

Annonce:

- Det er lidt tilbage til AG København-tiden for ham bare gange to-tre stykker. Han er blevet meget, meget større end dengang. Alle hiver og flår i ham nu, og hvis man ikke selv er i stand til at hamre bremsen i bund, så kan det blive for meget, men det tror jeg, de færreste mennesker er i stand til at gøre, siger Viaplay-eksperten og slår fast, at han er glad for, at Aalborg Håndbold i samråd med ham, læger og familie fandt frem til at give venstre backen en pause.

Mikkel Hansen er bosiddende på Sjælland og har derfor pendlet til hjemmebanen i Aalborg.

- Uden at jeg skal gøre mig klog på det, så er der jo også noget rejsestress, der måske har spillet ind. Han bor i København, men træner og spiller i Aalborg. Han sætter sig jo ikke bare i en bil og kører fem minutter til træning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Hansen, Mads Mensah og Joachim Boldsen i AG-københavn-trøjen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

- Har du oplevet symptomer på stress på egen krop?

- Ja, det har jeg, siger Boldsen.

- Hvordan oplevede du det?

- Lige pludselig kan ting bare blive for meget. Jeg blev hurtigt træt, jeg havde ingen energi, jeg var sur og tvær. Lige pludselig havde jeg bare for mange ting at se til, der handlede om noget andet end det, jeg reelt koncentrerede mig om. Håndbolden. På et tidspunkt kan man bare ikke rumme mere.

- Kunne Aalborg Håndbold have gjort mere for at beskytte ham?

Annonce:

- Den er vanskelig, men jo. Selvfølgelig kunne de da det. Jeg er sikker på, at Jan Larsen (direktør i Aalborg, red.), der er en meget fornuftig mand, kunne have gjort et eller andet, og det vil de da også tage ved lære af fremadrettet, så et lignende tilfælde ikke sker igen, men når det er sagt, er der jo ingen, der ser sådan noget her komme.

- Niklas Landin bliver Aalborg-spiller til sommer og kommer måske til at prøve lidt af det samme?

- Han har måske ikke helt den samme status som Mikkel, men vi nærmer os da. Så der vil Aalborg da kigge på, hvad de kan gøre for, at det ikke sker for ham, slutter Boldsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Hansen fejrer VM-triumfen med fruen Stephanie Gundelach. Foto: Lars Poulsen

Danmark spillede ni kampe under VM-slutrunden i Sverige og Polen. Mikkel Hansen var i aktion i otte af dem. Kun mod USA blev han sparet, men var en del af kamptruppen og sad på bænken.

I topkampen mellem Aalborg og GOG i lørdags kom den 35-årige bagspiller ikke på banen, da han havde knæproblemer.