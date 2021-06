Boldsen og Barcelona-ven enige: Sorry, Mikkel!

Joachim Boldsen har mødt en gammel ven, og tungerne danser flamenco på spansk fra to herrer vel bænket i de bløde stole i Hotel Stadtpalais’ foyer. ’Traktoren’ og FC Barcelonas elegante – og nu forhenværende – højrefløj Victor Tomas har en catalansk fortid til fælles, og begge har et nuværende venskab med Mikkel Hansen.

Dommen er glasklar før Champions Leagues Final 4 ovre i Lanxess Arena på den anden side af lyskrydset i et pænt overskyet men drivhuslummert Køln: Det bliver heller ikke i år, Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain kommer til at løfte trofæet.

- Alt, jeg siger, kan gå imod mig, siger Victor Tomas, der nu arbejder som ekspert for catalansk tv. Han slår sig lidt i tøjret i forhold til at forudsige, hvem der er skuffede, og hvem der står lykkelige på gulvet søndag aften.

- Så lad dog mig starte. Jeg siger jo alligevel altid, hvad jeg mener, bryder Joachim Boldsen ind fra den anden side af bordet. Han er nok engang på job i Køln for TV3 Sport denne weekend.

- Det vil være en enorm og fatal fejl, hvis Barcelona ikke vinder denne gang! Men… Når det er sagt, så har de i Nantes trukket den værste semifinale-modstander, de kunne få.

Victor Tomas løber kontra:

- Jeg er enig. Ved Final 4 er det altid målmændene, der gør udslaget, og jeg mener naturligvis, at Barcelona også på det punkt er foran alle andre, men historien viser, at det altid er farligt at være favorit her i Køln.

Hvad mener du om Emil Nielsen fra Nantes?

- Han er en fantastisk målmand, han har været outstanding hele sæsonen.

Og Aalborg?

- Er måske den største overraskelse nogensinde. Nej, det var nok vildere, at Montpellier i sin tid kom fra gruppe D og endte med at vinde Final 4, men Aalborg er på papiret en stor overraskelse – som dog ikke er så stor, når man studerer, hvordan de har spillet i denne sæson. Jeg tror, de har en chance i dag mod Paris.

Du kan læse meget mere om Aalborgs hemmeligheder her:

Her bryder Boldsen ind:

- Det tror jeg også. Paris’ største problem er, som Victor lige sagde, målmændene. De har to, der i 90 pct. af tiden ikke fanger en eneste bold, og Aalborgs to målmænd leverer stærke kampe. Men de Aalborg er selvfølgelig store underdogs. Efter min mening hedder den 80/20 i PSG’s favør.

Han griner højt:

- Mit eneste problem denne weekend er, at jeg helst vil have Aalborg til at vinde, fordi jeg er dansk og har spillet der, og dernæst satser jeg på Barcelona, min gamle klub, og mange af folkene fra dengang er der stadig, og så er Mikkel Hansen min ven, og jeg kunne godt unde ham en sejr.

Victor Tomas:

- Du bliver nødt til at vælge!

Joachim Boldsen:

- Så går jeg med Aalborg og Barca i finalen. Så kan jeg kun vinde!

Victor Tomas stiller et spørgsmål:

- Hvor mange gange har du været her, hvor der skete noget, du ikke forventede? Flensburg vandt, Vardar Skopje to gange, Montpellier… Køln er specielt.

- Ja, bryder Boldsen ind:

- Kan du huske, da vi med FC Barcelona i finalen i 2010 førte med seks-syv stykker over Kiel, vores målmænd havde nul redninger, vi spillede elendigt, og jeg personligt spillede som lort. Og så tabte vi. Det ER svært her i Køln! Der ER noget specielt og magisk over den arena, og der sker altid noget vildt her.

- Jeg tror, siger Victor Tomas, at bundlinjen i Køln er, at ALT handler om målmænd. Holdet med en højeste procent i målet i begge kampe vinder, så enkelt er det. Nielsen fra Nantes er fantastisk, og Kevin Møller har stået stabilt for FC Barcelona og delt spilletiden stort set fifty/fifty med Gonzalo Perez de Vargas.