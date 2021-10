Boldsen revser landstræneren: - Så pisser man på de andre

I november venter der Danmark tre kampe i Golden League.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har taget fløjen Emil Jakobsen med. En udtagelse, som TV3 Sports håndboldekspert Joachim Boldsen bestemt ikke er enig i.

- At Emil Jakobsen er udtaget, kan jeg på ingen måde se hvorfor. Jeg kan ikke se begrundelsen for det, lyder det onsdag fra Joachim Boldsen på TV3 Max, hvor han siger, at den danske fløj ikke spiller i Flensburg-Handewitt.

Ifølge Bundesligaens egen hjemmeside har Emil Jakobsen scoret fem mål i denne sæson i den tyske liga. Det fremgår dog ikke, hvor mange minutter han har spillet.

Boldsen undrer sig over, hvordan en landstræner skal kunne forsvare det over for blandt andre fløjspillerne Magnus Bramming, Casper U. Mortensen og Bjarke Christensen, at de ikke er kommet med.

- Jeg synes, at det er fuldstændig sindssygt. Jeg tvivler ikke på, at Emil Jakobsen bliver fremtidens mand på et eller andet tidspunkt, men så skal han spille kontinuerligt.

- Du kan ikke bare tage en mand med for at sige 'nå, men det er synd, at han sidder på bænken. Han skal have noget kamptræning her'. Nej, nej, så pisser man på de andre.

Boldsen mener ikke, at Emil Jakobsen burde være i landsholdstruppen til Golden League. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nikolaj Jacobsen giver ikke meget for Boldsens kritik og skyder igen på den tidligere landsholdsspiller.

- Selvfølgelig har det da været inde i vores overvejelser. At han slet ikke spiller, er decideret løgn, så vi skal holde det på et sagligt niveau. Nu er det jo ikke Boldsen, der sætter rammerne for, hvad en dansk landstræner må og skal, siger landstræneren til Ekstra Bladet.

- Boldsen har lige så lidt at skulle have sagt i dansk håndbold som den skraldespand, der står oppe i Aalborghallen.

- Boldsen sætter jo på ingen måde dagsordenen for, hvad jeg skal og ikke skal. Og pisse på nogen? Jeg pisser ikke på nogen. Joachim skal efterhånden lære, synes jeg, at snakke pænt om andre mennesker. Når han kan det, kan han komme med en kritik, hvis han vil det.

- Det er klart, at lige nu er tingene lidt svære for Emil, og så vender jeg selvfølgelig ikke Emil ryggen, bare fordi tingene måske går lidt skidt, og han måske ikke får så meget spilletid. Jeg står selvfølgelig ved Emil og bakker Emil op, fordi jeg tror på Emil.

- Det kan da godt være, at situationen er anderledes, når vi når længere hen, hvis det fortsætter, men fordi tingene bliver lidt svære, så har Emil da stadigvæk min opbakning. Det er jo sådan noget, åbenbart, som Joachim måske ikke forstår.

Nikolaj Jacobsen tager til genmæle. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kan du følge hans holdning med, at Emil Jakobsen er fremtidens mand?

- Nej, Emil har lige været med til at vinde VM og OL-sølv, så det har intet med fremtidens mand at gøre.

- Hvad er din begrundelse for at tage Emil Jakobsen med i stedet for Magnus Bramming og Casper U. Mortensen?

- Jeg tror på Emil og synes, at Emil er den bedste. Længere er den sådan set ikke. Magnus har spillet fint for Holstebro. Casper gør det fint i Hamborg, men det er da ikke sådan, at nogle af dem har blæst mig bagover, siger Nikolaj Jacobsen.