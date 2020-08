Bombe under dansk EM og VM: - Snublende tæt på aflysning

Se også: Advarer Eriksen: Alle taler om det

Badminton Danmark er senere på året vært for hold-VM i Aarhus og en stor turnering i Odense, mens Dansk Håndbold Forbund (DHF) sammen med Norge er vært for kvindernes EM.

Coronapandemiens fortsatte hærgen skaber en del økonomiske bekymringer omkring afholdelsen af de tre arrangementer.

Tirsdag aften kommer de to forbund med et fælles opråb til landets politikere om at stille en underskudsgaranti. Ellers kan de to forbund se sig nødsaget til at trække sig som værter.

Opråbet er underskrevet af direktøren i Badminton Danmark, Bo Jensen, og generalsekretæren i DHF, Morten Stig Christensen.

- Vi har brug for, at staten også for os, der afvikler de store sportsbegivenheder, spænder et økonomisk sikkerhedsnet ud, og sammen med os og de øvrige interessenter tager et økonomisk ansvar og stiller en underskudsgaranti, skriver de.

- Med en garanti i lommen kan vi lægge os i selen for at planlægge eventsene under de forhold, som coronaen byder. Sker det ikke, er vi snublende tæt på at måtte aflyse de to store mesterskaber, da den potentielle økonomiske byrde bliver for tung at bære alene, lyder det videre.

Også de store badminton-slutrunder er i fare. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Til december er DHF vært for EM i kvindehåndbold, hvor der skal spilles kampe i Herning og Frederikshavn.

I badminton afholdes Thomas og Uber Cup, der også kaldes VM for hold, i Aarhus i begyndelsen af oktober. I samme måned afholdes turneringen Denmark Open desuden i Odense.

DHF og Badminton Danmark er usikre på, om det er muligt at lukke tilskuere ind til arrangementerne, hvilket afhænger af de til den tid gældende regler i Danmark omkring forsamlingsforbud.

