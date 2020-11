Bombe under EM: Danmark kan få slutrunden alene

På et pressemøde i Oslo sagde den norske statsminister Erna Solberg fredag, at der er mange tegn, som tyder på, at det bliver vanskeligt at arrangere håndbold-EM i Norge i december.

- Vi arbejder med spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at lave en protokol for et så stort arrangement, hvor så mange mennesker skal komme fra nær og fjern, og som berører så mange mennesker, sagde den norske statsminister.

Det er lidt af en bombe under slutrunden, som deles mellem Danmark og Norge, men helt overraskende er det ikke. Det Norske Håndboldforbund har længe nølet, og nu har Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, givet nordmændene en frist til i næste uge til at svare på, om Norge står fast på værtskabet.

Med udmeldingen fra den norske statsminister ser det ud til, at svaret bliver nej.

Per Bertelsen, formand for DHF, siger til Ekstra Bladet, at så længe det norske håndboldforbund ikke har meldt fra, så tror han på, at Norge bliver en del af værtskabet.

- Jeg er klar over, at de har udfordringer med coronaen, men jeg håber virkelig, at det lykkes for dem. Vi har en kæmpe interesse i, at slutrunden bliver afviklet. Det handler om sportens overlevelse, siger Per Bertelsen.

Per Bertelsen, til højre, siger, at EM skal afvikles, for det handler om sportens overlevelse. Foto: Anita Graversen

Han vil ikke svare på, om Danmark i givet fald kan magte at afvikle hele slutrunden her i landet, men Ekstra Bladet erfarer, at en sådan plan ligger klar i skuffen.

EM begynder efter planen 3. december. I Danmark skulle Frederikshavn dele værtskabet med Herning, men på grund af nedlukningen af de nordjyske kommuner er det hele flyttet til Herning, hvor to puljer skal afvikles.

Norge skal ifølge planen også være vært for to puljer, men den del ser altså sort ud efter statsminister Solbergs tale. Den blev fuldt op af Bjørn Guldvog, direktør for Helsestyrelsen, som er Norges svar på Sundhedsstyrelsen.

Arna Solberg var tæt på at male fanden på væggen. EM er på vej væk fra norge. Foto: Terje Bendiksby/Ritzau Scanpix

Guldvog anbefalede idrætten at se nærmere på de rutiner, som er etableret i de forskellige protokoller, for han mener ikke, de er gode nok.

- Min pointe er, at smittesituationen i Europa er anderledes nu end da protokollerne i for eksempel UEFA blev lavet i sommer. Smittetallene er nu 30–40 gange så store i en hel del lande. Det gør, at det net som skal forsvare idrætten, er meget svagere, og det fungerer ikke på samme måde som i sommer.

- Det ser vi ved, at man får smitten ind på både landshold og klubhold. Jeg tror, det er klogt, at idrætten selv gennemgår deres protokoller for at vurdere, om de er lavet til dagens situation, sagde Bjørn Guldvog.

Det norske fodboldlandshold fik i ugens løb aflyst en kamp mod Israel på grund at et coronatilfælde. Det danske fodboldlandsholds lejr har også været ramt af tilfælde.

Håndboldsporten herhjemme er indtil videre gået fri, og i DHF er man overbeviste om, at man kan lave bobler i Herning, der sikrer spillerne mod corona under slutrunden.

