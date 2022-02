Bor i Rusland: Dansk stjernes fremtid er usikker

Kathrine Heindahls fremtid svæver i det uvisse, mens hendes andet hjemland, Rusland, er i færd med at ødelægge et naboland og blive udelukket fra al international samkvem

Hun smiler og forsøger at svare efter bedste evne.

Et par gange ender hun med at sige, at hun egentlig ikke har yderligere kommentarer. På nuværende tidspunkt.

For der er så meget, håndboldspilleren Kathrine Heindahl ikke ved lige nu.

Om de to forestående landskampe mod Rumænien onsdag og lørdag er der nok at tale om, men når snakken falder på hendes bopæl i Moskva, bliver der sukket mere mellem linjerne.

- Det er klart, at jeg følger med – som alle andre. Men der er ting, der bliver besværliggjort. Lige nu holder jeg fokus på kampene med Danmark, siger hun til Ekstra Bladet.

Kathrine Heindahl har boet i Moskva siden sommeren 2020, hvor hun skiftede Odense Håndbold ud med det russiske eventyr i CSKA Moskva.

Opholdet er i den grad blevet martret af coronapandemien, der blandt andet gjorde, at hendes mand, Casper, først lang tid efter kunne følge med hende til Rusland. Og senest har det været krigen i Ukraine, der har gjort hendes liv besværligt.

Hun var med til den seneste slutrunde for Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Senest har hun meddelt, at hun vender retur til dansk håndbold, når kontrakten udløber til sommer.

Aktuelt har timingen dog været forbløffende god.

Samme dag som Rusland meddelte, at man invaderede Ukraine, kom hun og Casper til Danmark på en uges mini-ferie uden kampe på programmet.

- Vi må tage situationen løbende. Men jeg har kontrakt i Moskva, og den er indgået, inden vi kendte til pandemi og konflikt. Jeg prøver at finde ro i at være her og nyde sporten og landsholdet. Det er man nogle gange nødt til, fortæller hun.

- På et eller andet tidspunkt er jeg nødt til at finde ud af det. Lige nu tyder meget på, at det er svært at rejse frem og tilbage, siger hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Udenrigsministeriets pressetjeneste, at man fortsat ikke fraråder danskere bosat i Rusland at forlade landet. Indtil videre er det kun turister, der bør søge hjemad.

- Fastboende danskere kan fortsat blive i Rusland. Situationen kan ændre sig med kort varsel. Danskere i Rusland opfordres til at tilmelde sig Danskerlisten.

Kathrine Heindahl på dagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

- Vores ændring af rejsevejledning til Rusland skyldes, at udrejsemulighederne indsnævres, hvilket især kan være et problem for personer på kortvarigt ophold, skriver ministeriet.

Kathrine Heindahl tilføjer, at hun følger lige så meget med som alle andre.

- Der er fortsat ting, jeg ikke har skullet forholde mig til, siger hun med slet skjult henvisning til, om hun rent faktisk skal retur, når landsholdspausen er slut.

- Men jeg har ingen kommentarer til, om jeg tager tilbage. Det har jeg simpelthen ikke styr på på nuværende tidspunkt.