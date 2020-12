Bossen er næstældst og alligevel helt ny

Hun er næstældst og alligevel rookie!

Det er immervæk sjældent, at en 30-årig tøs fra Sydhavnen kommer buldrende ind på et landshold, griber taktstokken og på blot syv kampe spiller så fremragende, at man spørger sig selv: Hvorfor fa’en hun ikke bare har været der altid?

Men erhvervsjuristen og mønsterbryderen fra det københavnske arbejderkvarter har først fået chancen nu. Hun var med som reserve i Japan sidste år og blev en ægte samu-rej, da hun blev skrevet ind i truppen før kamp syv mod Holland og gjorde det blændende trods et ordentligt skrald til næsen.

Nu ER hun der. Dansk topscorer og ubestridt første-playmaker med sølle 27 landskampe på bogen. Imponerende. Klavs Bruun ville have høje, skudstærke spillere i bagkæden, og det er jo nærliggende, at forklaringen hedder Jesper Jensen.

Mia Rej har brugt to korsbåndsskader til at bygge på fysikken. Foto: Lars Poulsen

- Der er ingen tvivl om, at det tidligere var et valg på andre kompetencer end dem, hun står for. Men hun har vist, at det, HUN kommer med, begår sig på allerhøjeste niveau. Hun møder jo ikke et stærkere forsvar end det norske, siger Claus Mogensen.

Han er cheftræner i København Håndbold og kender strategen ind og ud på femte sæson. Han er ikke overrasket over, at Mia Rej netop mod Norge scorede syv gange på ni forsøg, leverede fire officielle assists.

- Hvad er hendes største styrke?

- Hun er meget bevidst om, hvad hun er god til. Det hun ikke er god til, holder hun sig fra. Hun er sjældent set skarp til at spotte, hvor mulighederne ligger og til at udnytte dem. Hun ligger altid på en høj scoringsprocent.

Mia Rejs EM i tal MIA REJ 30 år/168 cm 31 mål/46 skud Straffe: 9/10 Nærskud: 17/22 Opgiverkast: 1/1 Langskud: 4/13 Assists: 14 Fejl: 15 Tilkendt straffe: 2 Parader: 1 (!) Spilletid: 2:41:32 Vis mere Luk

Danmarks topscorere ved EM Mia Rej 31 Anne Mette Hansen 23 Trine Østergaard 22 Kristine Jørgensen 20 Lærke Nolsøe 20

- Hun ligger på 67 pct. hidtil i EM – 31 mål på 46 skud!

- Ja, der ligger hun også i ligaen, og det er jo egentlig tal, der hører fløjspillerne til. Hun er meget velovervejet i sine afslutninger.

- Hvad er hun ikke så god til?

- Du får hende meget sjældent til at skyde et hopskud. Hun mangler afslutninger udefra – længere end otte meter.

Ad sti afsted. Mia Rej er rap i en kontra, hvis muligheden byer sig. Foto: Lars Poulsen

- ’Fotovognen’ knaldede hende for et skud på 100 km i timen mod russerne. Tror du på det?

- Hun er ikke den hårdest skydende, men for sin størrelse skyder hun egentlig hårdt. Jeg tror ikke helt på de målinger, jeg tvivler på, at kvinder skyder over 100 km/t. Hun ligger nok 10-15 km/t fra de hårdest skydende.

- Fylder hun meget på et hold?

- Ha. I København fylder hun rigtig meget. Hun trives med ansvar og at der er noget på spil. Hun er typen, der vokser med udfordringer – hun ELSKER det. Det er nok den kvalitet, der er allervigtigst for landsholdet.

- Hun er enorm god til struktur og skabe ro i angrebsspillet, og den ro giver hun til dem omkring sig, samtidig med, hun selv er målfarlig. Det der med at kunne li’ de tidspunkter, hvor der er allermest på spil, det har landsholdet savnet. Der er hun outstanding, hun ryster ikke på hånden.

- Er hendes ’held’ ikke også, at Stine Jørgensen er væk og Lotte Grigel ikke med?

- Jo! Og desværre også Helena Elver. Hun og Mie Højlund spiller jo sammen i Odense. Men jeg tror nu stadig, Mia Rej ville have haft en central rolle, og man ville have lært undervejs, at med hende på banen er der ro, og man får afviklet sine angreb fornuftigt, siger Claus Mogensen.

Mia Rej styrer også fra bænken. Foto: Lars Poulsen

- Hun er jo en målscorer. Hvis hun finder et svagt punkt hos en modstander, bliver hun ved med at stikke kniven ind.

- Så kommer Sydhavnen op i hende?

- Ja, det gør den, haha. Det kan være rigtig ubehageligt for modstanderen.

- Så du er en glad træner, der bare håber, hun kommer hel hjem?

- Jeg er utroligt glad for det. Alle, der er med til et mesterskab, har selvfølgelig fortjent det. Men… HUN har da i dén grad. Det er dejligt, at Jesper er kommet til og har givet hende tillid og mulighed for at vise, hvad hun rummer.

- Det har været så stor en ambition for hende i mange år, og hun har været kvalificeret til det og skulle have været med mange gange. Hun har sateme knoklet!

