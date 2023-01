Brændte straffekast koster Team Esbjerg CL-nederlag

Normalt er det de store spillere, som træder frem og viser kvaliteten på de afgørende tidspunkter. Det blev det modsatte, da Team Esbjerg søndag tabte 24-26 ude mod franske Metz i Champions Leagues gruppespil.

Da kampen blev afgjort, lavede blandt andre den norske stjerne Nora Mørk store fejl, ligesom vestjyderne brændte fem straffekast undervejs i kampen.

Nederlaget gør det svært for Esbjerg at slutte i top-2 i gruppen, da man nu er tre point efter netop Metz og ungarske Györ. De to bedste hold går direkte til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal spille ottendedelsfinaler.

Efter en træg dansk indledning, hvor Metz rykkede foran 4-1, fik vestjyderne hurtigt stoppet blødningen ved 4-4.

Esbjergs forsvar foran en velspillende Amalie Milling lykkedes blandt andet med at lukke godt ned for Bruna de Paula. Den stærke brasilianer blev slet ikke en faktor i første halvleg.

I den anden ende formåede franskmændene dog også at holde godt styr på Esbjergs norske profiler Henny Reistad og Nora Mørk, som havde en svær kamp.

De to forsvar og målmænd stod stærkt i billedet. Blandt andet bød de første 30 minutter på fem brændte straffekast, hvor Amalie Milling stod for tre af redningerne.

Ved pausen var stillingen 11-11, og de tætte cifre på måltavlen fortsatte.

Amalie Milling fortsatte storspillet i Esbjergs mål, men ditto gjorde Camille Depuiset i Metz-målet. Depuiset plukkede det eneste straffekast efter det andet.

Esbjerg var alligevel det første hold til at komme foran med to mål siden 10-8, da vestjyderne bragte sig på 17-15. Det blev dog hurtigt udlignet, og i kampens afgørende fase fejlede Esbjergs profiler.

Begge hold lavede en del tekniske fejl, men desværre for træner Jesper Jensen blev det ikke hans hold, som først fik styr på dem.

Meget uvant var det et af de store navne hos Esbjerg, som især blev kostbar.

Nora Mørk lavede store tekniske fejl, der direkte førte til Metz-mål, da hjemmeholdet trak fra.

Det betød, at fra at have været foran 19-18 kom Esbjerg bagud 20-23. Fire af de franske mål kom direkte efter fejl fra den norske superstjerne, som blev taget ud, men Esbjerg kom aldrig tilbage i kampen.

Metz med Kristina Jørgensen og Louise Burgaard på banen tog de to point og satte tydeligere kurs mod en direkte kvartfinaleplads med fire runder tilbage af gruppespillet.