Brevet ændrede alt: - Det har jo ramt ham

VEJLE (Ekstra Bladet): Spillerne sablede for over fem år siden Klavs Bruun Jørgensen nådesløst i brædderne i et tre A4-sider langt brev. Nu svarer den tidligere landstræner igen i form af en bog, hvor man vist roligt kan sige, at titlen ’Sort-Hvid’ bliver mixet til et Bruunt punktum.

Eller snarere udråbstegn!

Bogen udkommer 13. oktober, og sport.tv2.dk har mandag bragt det kapitel, der omhandler de brutale dage i maj 2016 oven på et dårligt VM 2015 og en katastrofalt kikset OL-kvalifikation – begge dele på hjemmebane i hhv. Boxen og Aarhus.

Ekstra Bladet afslørede 23. maj 2016, at spillerne havde skrevet brevet og dele af indholdet. TV2 kunne en uge senere fortælle, hvad der præcis stod i det – og det var sandt for dyden ikke rar læsning for Klavs Bruun Jørgensen.

Landstræneren åd det i sig dengang. Men fem-et-halvt år senere viser han, hvor rasende – og uforstående – han stadig er.

Han giver stort set kun spillerne ret i, at de ikke fik information nok. Men det var også deres egen skyld, for de kunne bare have spurgt!

Han kalder evalueringen for et ’karaktermord’ og fortæller, at han var rødglødende og rystet. Han kalder passager ’lodret løgn’ og noterer, at holdet var hullet som en si, når det gjaldt om at holde ting internt.

Det skriver han så om nu…

Spillere som Sandra Toft, Anne Mette Hansen, Kathrine Heindahl, Simone Böhme, Mette Tranborg, Trine Østergaard og Louise Burgaard var med dengang og er i den trup, der i denne uge spiller EM-kvalifikation mod Østrig og Færøerne.

De har hørt trommehvirvlerne…

Sandra Toft til samling i Vejle mandag før to kampe mod Østrig og Færøerne i EM-kvalifikationen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Er det det med brevet, du tænker på? Det forpulede brev… Haha. I min verden er det et overstået kapitel. Men det er det så åbenbart ikke for ham, siger Sandra Toft, der griner og siger, hun har hørt om bogen.

Skal du læse den?

- Åh, det har jeg virkelig ikke tænkt over.

Du kan ønske den i julegave…

- Ha, nej det tror jeg ikke. Nu læser jeg ikke vanvittigt mange bøger, så det tror jeg ikke.

Men lige den her fortælling indgår du jo i!

- Den kunne måske være meget sjov at læse.

Noget tyder mildest talt på, at han stadig er bitter fem år efter det brev…

- Jeg har lige skimmet det uddrag der, og det er meget tydeligt, at han er meget påvirket af det brev.

Var I for hårde ved ham?

- Det er så lang tid siden, og jeg kan ikke lige huske præcist, hvad der stod. Det var lige efter Ol-kvalen i 2016 ikke?

Jeps. I tabte til Rumænien, Montenegro og slog….

- Uruguay. Det er snart seks år siden, og hvis han vil udtale sig om det, jamen så må han jo gøre det. Jeg kan godt huske brevet, og det har jo ramt ham, og at han vil fortælle om det nu – det rører mig ikke rigtigt. Det er et overstået kapitel, fred være med det, siger målmanden.

Kathrine Heindahl - vil måske læse bogen. Engang. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kathrine Heindahl:

- Jeg læste overskriften, og så gik jeg videre. Jeg tænker, vi efterhånden har snakket om det forløb en hel del gange.

Vil du ind og fordybe dig i hans bog?

- Jeg vil ikke afvise, at jeg på et tidspunkt læser den, men jeg har ikke noget behov for det nu. Hvad Klavs har lyst til at skrive, må han gøre op med sig selv, og hvis han føler det er en vigtig del, jamen… Men jeg har ikke et behov for det.

Fem år efter virker det ikke som om, han helt forstår jeres kritik dengang. Han sparker barsk bagud nu. Synes du, det er rimeligt?

- Jeg tror, jeg vil lade det være op til ham. Det er vel fair nok, at han vil give sin version. Men jeg har ikke tænkt så meget over det i mange år, og jeg vil hellere kigge frem end tilbage. Jeg føler, det er et overstået kapitel.

Louise Burgaard var sygemeldt efter VM i Boxen i 2015 og deltog ikke i OL-kvalifikationen i marts året efter. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Louise Burgaard:

- Det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til. For mig er det et lukket kapitel, og jeg var sygemeldt, da brevet kom ud. For mig personligt har det ikke fyldt noget, og jeg tænker, han må gøre, som han vil.

Du er ligeglad?

- Ja, det er jeg faktisk.

Skal du læse bogen?

- Nej, det tror jeg sgu ikke.