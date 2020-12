Brutal melding: Vi løber dem over ende

Mia Rej har fået sit helt store gennembrud i en alder af 30 - og hun vil have en medalje med hjem

Skuffelsen over nederlaget til Norge skal kastes overbord. Nu gælder det bronzekampen mod Kroatien, og de skal tage sig i agt, siger kvinden bag slutrundens helt store danske gennembrud. Mia Rej er ikke kommet til Herning, for at køre hjem med en fjerdeplads!

- Jeg ved ikke, om de var trætte fredag, men de bliver det i hvert fald søndag – for vi kommer til at løbe dem over ende, lyder det brutalt fra Mia Rej.

Nu er du jo en moden frue, der har fået…

- ERFAREN!

Undskyld. Der har fået sit slutrundegennembrud. Hvordan har du oplevet den?

- Den har været fin. Vi har flyttet os meget, og selvfølgelig ville vi gerne i finalen, og det vil være virkelig trist at tage hjem uden bronze.

Jeg tænker også på din rolle. Du er jo gået ind og har taget taktstokken.

- Det er jo altid svært at evaluere sig selv. Jeg synes, jeg har spillet fint, men jeg er mere optaget af, at vi som hold har gjort det godt.

Hvad er grunden til, du først slår igennem på landsholdet nu?

- To korsbåndsskader! Nej, jeg har vel ikke været god nok. Late bloomer!

Hvor har du rykket dig?

- Nu har jeg haft to rigtigt gode muligheder for at træne fysisk, siger hun med galgenhumor og referer til de to langvarige skader.

- Jeg er blevet mere komplet med erfaringen, jeg har fået tunet mit skud og gennembrud. Jeg synes, jeg har spillet godt. Så måske er jeg med årene blevet mere komplet.

Har det været let at finde ind i rollen?

- Det har føltes meget naturligt. Jeg spillede jo også en del i testkampene inden, og når man så engang imellem spiller godt, bliver der jo også givet mere spilletid. Det er jeg selvfølgelig glad for.

Er det ikke en underdrivelse?

- Jeg synes, det er svært at sidde og vurdere sig selv, altså. Det må de såkaldte eksperter have lov til at gøre.

