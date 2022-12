Bryder stime af nederlag

Håndboldherrerne fra Aalborg hentede søndag en tiltrængt sejr i landets bedste række

På udebane vandt Mikkel Hansen og holdkammeraterne med 36-29 over Lemvig-Thyborøn efter nederlag i de seneste fire kampe - fordelt på to i ligaen og to i Champions League.

Gæsterne fra Aalborg virkede opsatte og førte allerede 3-0 efter godt to minutters spil.

Aalborgenserne lod aldrig for alvor hjemmeholdet komme tæt på, og lige før pausen sørgede Sebastian Barthold på et kontraangreb for en føring på 18-12 før anden halvleg.

Mikkel Hansen bidrog med to scoringer, det ene på straffekast, i de første 30 minutter, og landsholdsstjernen fik efter pausen fordoblet det antal. Topscorer for Aalborg blev Barthold med seks mål.

Rivalerne fra GOG var i aktion allerede lørdag, hvor mestrene vandt med 31-28 over HC Midtjylland.

GOG topper tabellen efter 16 spillerunder med 29 point foran Aalborg med 27. Bjerringbro-Silkeborg og KIF Kolding følger efter med 24 point hver.