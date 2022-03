Bryder tavsheden: - Har været lidt i chok

Mikkel Hansen giver nu for første gang lyd fra sig, efter han mandag fik en blodprop i lungerne

Mikkel Hansen har det efter omstændighederne godt efter den blodprop, han har været ramt af.

Men han erkender, at han og familien har været en smule i chok. Det skriver den 34-årige håndboldspiller på sin Instagram-profil fredag.

Den danske stjerne blev ramt af en blodprop i lungerne, efter at han mandag blev opereret i knæet.

- Hej folkens. En lille opdatering fra Paris. Tak for alle jeres varme beskeder og tanker. Det betyder meget for mig. Selvfølgelig har min familie og jeg været lidt i chok, men jeg har det efter omstændighederne godt og er heldig med at være omgivet af gode mennesker, skriver han.

Mikkel Hansen bliver nu behandlet med blodfortyndende medicin og forventes ude af stand til at spille tophåndbold i op til seks måneder.

Han kommer dermed ikke til at spille flere kampe for sin franske klub Paris-Saint Germain, som han forlader til fordel for Aalborg Håndbold til sommer.

- Det er ikke sådan, jeg drømte om at slutte mine 10 år i PSG, og det er svært for mig at acceptere. Nu vil jeg hvile mig og bruge lidt tid sammen med min familie og starte genoptræningen så hurtigt som muligt, slutter han.

Paris Saint-Germain afslørede tirsdag, at Mikkel Hansen efter en knæoperation havde fået en blodprop i lungerne.

Hvis alt går vel, er der dog ingen problemer i, at Mikkel Hansen kan vende tilbage til håndboldbanen.

Det har Hanne Rasmusen, sportskardiolog og overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, fortalt til Ritzau onsdag.

- Hvis det hele normaliserer sig, kan man komme tilbage og spille på fuldt aktivt niveau, sagde Hanne Rasmusen, der understregede, at hun ikke kender detaljerne i Mikkel Hansens sag.