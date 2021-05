BSH booker finalebillet

Bjerringbro-Silkeborg er klar til finalen i herrernes håndboldliga.

På hjemmebanen i Silkeborg lykkedes det Peter Bredsdorff Larsens tropper at besejre TTH Holstebro med 30-25.

I finalen venter enten GOG ellers Aalborg Håndbold. De to mandskaber mødes senere torsdag i Nordjylland. Aalborg vandt det første opgør i Gudme.

Det er første gang siden 2018, at BSH er i finalen, der dengang bød på et nederlag til Skjern Håndbold. BHS vandt senest det danske mesterskab i 2016, da holdet gik under navnet BSV.

Første opgør mellem BSH og TTH endte helt lige i Holstebro, og derfor kunne vinderen i torsdagens kamp booke billetten til finalen.

Nummer to på topscorerlisten i sæsonen, TTH's Kay Smits, satte gang i løjerne, da han gjorde det til 1-0 på straffekast.

Derfra fulgtes de to hold ad, men storspil i BSH-målet fra Johan Sjöstrand betød, at hjemmeholdet trak lidt fra på måltavlen.

Størst var forspringet ved 8-4 og 9-5, men ukoncentreret syv-mod-seks-spil fra BSH gav TTH flere mål på kontra, og to sekunder før pause bragte Odinn Rikhardsson gæsterne i front med 13-12.

BSH kom bedst ud fra omklædningsrummet og fik med tre hurtige mål bragt sig tilbage i front. Men TTH var svære at ryste af.

Det lykkedes dog i anden halvdel af halvlegen, hvor det lignede, at gæsterne løb tør for kræfter, mens Sjöstrand fortsatte det fine spil i målet, og landsholdsspiller Nikolaj Øris hamrede et par fornemme skud i kassen.

Med halvandet minut igen gjorde Sebastian Skube med glædestårer i øjnene det til 30-24, inden Aaron Mensing fik pyntet på resultatet til sidst.

Der tages hul på finaleserien 2. juni.