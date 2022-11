BSH forlænger med rutineret forsvarsprofil

Trods sine 38 år har René Toft Hansen ingen aktuelle planer om at stoppe håndboldkarrieren lige med det samme.

Derimod har han forlænget sin kontrakt med Bjerringbro-Silkeborg (BSH) med yderligere en sæson, så den gælder frem til sommeren 2024.

- Jeg har det rigtig godt her. Klubbens ambitioner matcher mine med at være med i toppen af dansk håndbold og spille med om titlerne, siger René Toft i en pressemeddelelse fra klubben.

- Det var en nem beslutning. Min familie og jeg trives i Silkeborg, og som sagt så er jeg glad for at være her, så det har hele tiden været førsteprioritet at forlænge med BSH. Jeg har slet ikke snakket med andre klubber.

BSH-direktør Jesper Schou er glad for at beholde Toft, som han regner som ligaens bedste forsvarsspiller.

- Måske jeg er farvet, men jeg mener, at René Toft har et tårnhøjt niveau, der muliggør, at vi har et stærkt forsvar og gode betingelser for vores målmænd, siger Schou og fortsætter:

- Jeg oplever en spiller, som stadig er meget motiveret, og fra René er man altid sikker på en 100 procents indsats. Så alt i alt er det en rigtig god nyhed, at vi som minimum har René et år mere i klubben.

Toft kom til BSH i 2020 efter at have været hos storklubber som THW Kiel og Veszprem i udlandet.

René Toft spillede sin seneste A-landskamp i 2020, hans 147. af slagsen. Han drømmer om at nå en titel med BSH, inden han stopper.

- Jeg drømmer om at vinde en titel med klubben, og jeg ved, at en masse i og omkring klubben har de samme drømme. Så dem arbejder vi sammen om at opnå.

BSH ligger efter 11 runder nummer fire i grundspillet inden lørdagens hjemmekamp mod Skjern.