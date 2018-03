BSV løber Skanderborg over ende efter slutspurt

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) holdt liv i det spinkle håb om førstepladsen i grundspillet i 888 Ligaen, da Skanderborg Håndbold hjemme blev besejret fredag.

BSV vandt opgøret 28-22 efter en slutspurt i opgøret, der længe lå og vippede med små føringer.

Dermed nåede BSV op på 36 point på tredjepladsen i ligaen med to kampe tilbage i grundspillet.

Sejren lunede ikke mindst, da topholdet Skjern Håndbold senere fredag tabte ude med 21-24 til Sønderjyske.

Dermed forblev Skjern på 39 point foran GOG, der for en kamp færre har 38 point, mens BSV følger efter på tredjepladsen.

BSV kom planmæssigt fra land i opgøret i første halvleg og førte efter ti minutter 4-3.

Favoritterne var også foran 10-9 efter Nikolaj Markussens scoring efter 17 minutter, men så vendte det for gæsterne.

Skanderborg udlignede til 10-10 og 11-11, inden gæsterne også bragte sig foran og kunne gå til pause med en overraskende føring på 15-13.

Efter 40 minutter var Skanderborg stadig foran med to mål, og føringen blev øget til 20-17 af Martin Larsen efter et kontraangreb.

Så sørgede BSV med fem scoringer i træk for en føring på 22-20 med 12 minutter igen af det tætte opgør, hvor BSV blot førte med et enkelt mål med ti minutter igen.

Så tog et eller andet ved hjemmeholdet, der på seks minutter øgede føringen til 28-22 og dermed ikke lod nogen tvivl tilbage om udfaldet.

Med en sejr kunne Skjern aflive BSV's mulighed for at snuppe førstepladsen i grundspillet, men topholdet var bagud 10-13 i pausen af opgøret ude mod Sønderjyske.

Anders Eggert udlignede dog til 13-13 med lidt over 20 minutter tilbage, men gæsterne kom hurtigt bagud med to mål.

Det blev 19-15 til hjemmeholdet med et kvarter igen, men Skjern var blot bagud med et enkelt mål seks minutter før tid, og selv om Skjerns Eivind Tangen scorede kampens sidste mål, så endte Skjern med at tage pointløse hjem.

