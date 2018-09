BSV rejser sig i CL og slår Sporting i Lissabon

En sejr, et nederlag og en sejr.

Sådan er status i Champions League for håndboldspillerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSV) efter lørdagens udekamp mod portugisiske Sporting.

Her vandt BSV opgøret med 35-32, og dermed kom klubben tilbage på vindersporet i turneringens gruppe C.

BSV indledte i Champions League med at storsejre over russiske Chekhovskie Medvedi, men indkasserede derefter et nederlag på 24-26 til Tatran Presov fra Slovakiet i den anden kamp.

Status er derfor, at BSV med sejren lørdag nåede op på fire point for tre kampe og topper gruppen med en bedre målscore.

Gruppe C består af seks hold, og to hold avancerer.

Sporting har ligeledes fire point for tre kampe, mens Presov på andenpladsen kun har brugt to kampe til at skrabe fire point sammen.

BSV var bedst kampen igennem, og første halvleg blev da også med den danske klub i vælten.

BSV var kun bagud 0-1, da Sporting kom bedst i gang, men herefter satte gæsterne sig på opgøret og var foran 10-5 efter et kvarter, da Nikolaj Øris Nielsen scorede.

BSV fortsatte med at holde afstand til hjemmeholdet og gik til pause foran 19-14 efter en fiks scoring af Nikolaj Markussen, der i alt blev noteret for ti mål i kampen.

BSV indledte i samme stil i anden halvleg og var foran 24-19 efter ti minutter, hvor holdet var nede med to tominutters udvisninger.

Det var med fare for at lukke hjemmeholdet ind i opgøret, men Jacob Lassen sled sig igennem og øgede til 25-19 og igen til 26-20.

Med 19 minutter igen sørgede Mads Øris Nielsen for 30-25-føring, da der var optræk til, at Sporting var ved at finde momentum.

Nikolaj Markussen tog ansvar i perioden og rev sig fremragende fri og hamrede bolden i mål til 31-25 med ti minutter igen. Han scorede også til 26-32, og generelt bevarede BSV-spillerne tålmodigheden.

Gæsterne holdt hovederne kolde, når der var optræk til temposkift og larm i hallen fra portugisisk side.

Sporting var dog i live med 30-33 og under tre minutter igen, men Nikolaj Markussen sled sig til et straffekast, og Johan Hansen øgede til en føring på fire mål, og derfra kunne Sporting ikke ændre udfaldet.

