BSV sejrer sikkert i CL

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) vidste på forhånd, at hjemmekampen i Champions League mod HC Metalurg var en kamp, som skulle vindes, hvis holdet vil spille med om en af de to pladser i gruppen, som giver avancement.

BSV havde taktikken klar. Og den virkede. Kør makedonerne trætte og løb dem over ende i anden halvleg. Det gav en sikker sejr på 33-25.

Dermed har BSV nu seks point for fire kampe i gruppen.

Metalurg kom til Danmark med tre nederlag i tre kampe i rygsækken og en målscore på minus 21, så det lignede en overkommelig opgave for det jyske hold.

Men makedonerne viste offensiv kvalitet fra start, og da BSV-forsvaret ikke var helt afstemt i første halvleg, var Metalurg helt med i kampen.

Især den talentfulde kroat Halil Jaganjac på venstre back voldte BSV en del problemer.

Det var først i de sidste ti minutter inden pausen, at BSV fik opbygget en lille føring, som lød på beskedne 16-14 efter 30 minutter.

I flere af Metalurgs kampe i årets Champions League har holdet faktisk været ganske fint med i første halvleg og i starten af anden halvleg for så at gå ned både fysisk og mentalt.

Det billede havde BSV bemærket, og da uret rundede halvvejsmærket i de sidste 30 minutter, var føringen udbygget til seks mål.

Aljosa Rezar i danskernes mål havde virkelig fået kigget makedonernes skytter ud, og rådvildheden spredte sig hos gæsterne.

- Det er på det her tidspunkt i kampene, de går kolde, lød det fra BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen under timeouten midtvejs.

Allerede på det tidspunkt nærmede makedonerne sig ti minutter uden scoringer, og fra bænken kom der ikke meget hjælp fra træner Danilo Brestovac.

Han brokkede sig til et rødt kort og efterlod sit i forvejen slagne hold i stikken.

Udvisningerne afløste nærmest hinanden for Metalurg, og det var intet problem for BSV at cruise en sikker ottemålssejr hjem uden at bruge unødvendige kræfter.

