BUM! Burgaards perfekte fødselsdag

Hvordan skal man egentlig fejre sin 29 års fødselsdag, hvis man er på arbejde?

Tjaeh ... Louise Burgaard valgte at dele en gave ud til sig selv og holdet ved at banke Metz Handballs 29. træffer ind tæt på slutfløjt i Ljubljana, og så kunne hun og hendes ellevilde holdkammerater danse jubelhopsa på slovensk parket efter 29-28 på en altid svære udebane.

Dermed har den danske flækker og holdet fra det nordøstlige Frankrig fået en perfekt sæsonstart med fire sejre af fire mulige i den hjemlige liga og fuldt hus i Champions League, hvor holdet nu har hentet seks point og napper ungarske Györ i haserne.

Odense er placeret i midte med to sejre af fire mulige efter nederlag til netop Györ i Gudme søndag eftermiddag.

Louise Burgaard kom ræsende i et sidste, fransk angreb og gik med dødsforagt op i et hopskud og fik otte sekunder før tid via målmanden sendt bolden i boksen trods en umanerlig hård tackling af Krim Mercators Oceane Sercien Ugolin, der ironisk nok selv gik i brædderne sekunder senere efter slutfløjt. Udmattet og skuffet.

- Det var en virkelig hård match. Krim spillede godt og vi vidste, at de på grund af deres start på Champions League ville kæmpe meget hårdt i dag. Vi fortjente måske ikke sejren til slut, men to point er to point, og jeg er bare glad for sejren, siger Louise Burgaard ifølge EHF’s hjemmeside.

Jyden har heldigvis ramt formen dette efterår og scorede tre gange på otte forsøg – de syv ude bagfra – og leverede hele fem assists til medspillerne.