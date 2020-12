Burde have flere smerter

Årets mest læste: Håndbolddarlingen Anne Dorthe Tanderup burde have langt flere smerter i dag, end hun egentlig har

Ekstra Bladet ser tilbage på nogle af de mest læste historier i 2020. Dette er en opfølgning på den mest læste sportshistorie i løbet af året.

Det har været endnu et hektisk år for cykel-bossen Bjarne Riis og hans kone, håndbold-darlingen Anne Dorthe Tanderup.

Bjarne Riis måtte se sit nye hold NTT have en skæv sæson, og derefter glippede overtagelsesprocessen, hvor han, Lars Seier og Jan Bech Andersen skulle overtage ejerskabet af World Tour-mandskabet.

Anne Dorthe Tanderup har været en del inde over de hold, som manden har stået i spidsen for, bl.a. NTT, i kraft af sin uddannelse som kostvejleder og health coach.

- Jeg var ikke fast tilknyttet, men jeg var tilknyttet i nogle perioder i de perioder, hvor vi ligesom skulle have 'det rullende køkken med' til de store tours. Der arbejdede jeg tæt sammen med dem, der stod for det. Og det var mega spændende, fortæller hun ærligt i podcasten King Hooper, hvor hun bl.a. også fortalte om parrets fortrydelse i forhold til børnenes opdragelse.

Tanderup vandt alt med landsholdet i 90'erne. Foto: Lars Poulsen

Selv var hun nødt til at stoppe sin karriere allerede som 25-årig, hvor især knæet gjorde vrøvl. Hun ville ikke spille videre, hvis hun skulle have så ondt.

I dag har hun også slidgigt og smerter i skulderen, men i alt slet ikke så mange, som lægerne mener, hun burde have.

Hun giver især kosten skylden for den øgede livskvalitet.

- Jeg kan mærke, hvad kosten kan kosten gøre. Hvis jeg lever anti-inflamatorisk og sørger for at få de rette kosttilskud, som, jeg ved, kan hjælpe mig, så lever jeg faktisk et ret fornuftigt liv.

I dag finder hun stor glæde i at hjælpe andre, selvom hun - efter eget udsagn - var ret selvisk som aktiv spiller.

- Hvert menneske, jeg kan hjælpe og rådgive, føles som en sejr og er mindst ligeså tilfredsstillende som dem, jeg vandt på håndboldbanerne for mange år siden, sagde hun til Alt for Damerne i forbindelse med udgivelsen af sin bog 'Min vej til en sundt liv' i starten af 2020.

