Bytter luksus-lejlighed til kæmpe-villa

Camilla Andersen og hustruen skulle ikke gå længe uden tag over hovederne

For et par uger siden kunne den danske håndbold-legende Camilla Andersen glæde sig over sit salg af luksus-lejligheden på Islands Brygge.

Allerede nu har Andersen fundet ny bolig, skriver boligsitet Boliga.dk.

Der er tale om et 288 kvadratmeter stort hus i Valby, som Andersen har købt sammen med hustruen Charlotte Pedersen i starten af året.

Et hus, der ifølge ejendomsmægler Jeppe Lindahl-Berg fra mægleren EDC Poul Erik Bech Valby, som står bag salget, er et 'håndværkertilbud' til total istandsættelse.

Med det 90 år gamle hus følger nemlig en 850 kvadratmeter stor have - en skærende kontrast til den nybyggede lejlighed med altan og udsigt.

Et billede af Camilla Andersens nye bolig og et lille glimt ind i den store have. Foto: EDC Poul Erik Bech Valby

Mere til prisen

Med en pris på 11 millioner kroner får parret mere for pengene, end de gjorde i deres nydelige lejlighed på Islands Brygge.

Lejligheden, som blev solgt for 6,12 millioner, stod til 53.200 kroner pr. kvadratmeter, mens denne står til 38.200 i deres hus.

Prisen på 30'er-villaen er lige akkurat under gennemsnittet i området. Her lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris i årets første kvartal nemlig på 39.000 kroner.

Camilla Andersen nåede at spille 194 kampe på de otte år, hvor hun tilbage i halvfemserne var en del af det særdeles succesfulde landshold, som vandt både EM-, VM- og dobbelt OL-guld.

Hun har gennem de senere år været håndboldekspert for DR Sporten og i dag er hun direktør i sit rejseselskab Travel Sense.

