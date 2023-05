Camilla Martin raser over hadbeskeder: 'Det er usmageligt'

Badmintonspilleren Mia Blichfeldt gjorde egentlig bare det, hun skulle.

Hun gik på banen til VM og bankede sin malaysiske modstander Goh Jun Wei fredag aften.

Men så ramte en byge af hadbeskeder hende på de sociale medier.

Det er blandt andet dødstrusler, hun har modtaget - eksempelvis har hadbeskederne lydt alt fra 'dumme kusse' til 'jeg håber, du brænder op i helvede'.

Selv har hun i et interview med TV 2 Sport forklaret, at det har været voldsomt og ubehageligt - hun har aldrig oplevet så voldsom en reaktion på en kamp, udtalte hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mia Blichfeldt vandt kvartfinalen ved Sudirman Cup, men blev efterfølgende overdænget med hadbeskeder. Foto: Wang Zhau/Ritzau Scanpix

Usmageligt

Og nu får hun opbakning fra en badmintonlegende.

Camilla Martin, der er tidligere VM-vinder i badminton, tager kraftig afstand fra hadbeskederne.

Annonce:

'Det her er usmageligt. Sportsfolk samler nationer! Kæmper mod andre nationer i en sportslig atmosfære med nerverne uden på tøjet. Sørger for at samle os foran skærme og ha' noget sport at se frem til at se og følge. Hvornår tager firmaerne bag de sociale medier affære? Hvornår begynder de at gå forrest i de her sager, så vi kan se og høre, at de på deres platforme ikke vil finde sig i det her!!!', skriver hun på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 25-årig Mia Blichfeldt (tv.) rangerer i øjeblikket på en 25.-plads på kvindernes verdensrangliste. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

100 beskeder i timen

Mia Blichfeldt har modtaget så mange hadbeskeder, at hun er stoppet med at læse dem.

Ifølge TV 2 har hun modtaget omkring 100 beskeder i timen efter kampen.

Selv om Blichfeldt vandt kvartfinalen i Sudirman Cup, var det ikke nok for det danske landshold, der efter en stor nedtur røg ud af turneringen.

Fremad Amager har fået en lokal bedemand som sponsor samtidig med, at de er i økonomiske vanskeligheder og ligger til nedrykning. Hør, om bedemanden selv kan se ironien i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app