Casper U. hylder modstander inden VM-gyser: - Et ekstremt højt niveau

HAMBORG (Ekstra Bladet): I aften skal Danmark op imod den onde ånd Frankrig om en plads i VM-finalen i håndbold.

Det franske hold består af mange unge spillere som allerede nu er blandt verdens bedste.

To af de unge stjerner franske stjerner er Dika Mem og Ludovic Fabregas. Dem spiller Casper U. Mortensen sammen med på klubplan i Barcelona og kender dem indgående.

- Fabregas (Ludovic, red.) inde på stregen er det største talent, og han spiller nærmest som en på 30. Man glemmer helt, at han kun er 22 år, for han har så ekstremt højt niveau. Der er ingen tvivl om, at han kommer til at præge håndboldsporten i mange år. Han har hele pakken.

Dansk VM-guldjagt blev betalt af Frankrig

- Dika Mem er på positionen højre back også fremtidens mand. Det har han allerede vist nu, og han er kun 21 år. Han er en af de helt store på højreback, og han kan også spille både forsvar og angreb - han er ikke kun en vejsspiller. Han kan lave oplæg, og han har et formidabelt skud, siger Casper U. Mortensen til Ekstra Bladet.

En tredje klubkammerat i FC Barcelona Lassa venstrebacken Timothey N'Guessan på 26 år bliver fremhævet af Casper U. Mortensen specielt for én ting.

- Han har nok et af de hårdeste skud i verden, siger Mortensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Casper U. Mortensen (til højre). Foto: Jens Dresling

Bliver hevet op som teenagere

En af grundene til, at de franske spillere som meget unge er bærende på landsholdet, skyldes ifølge Casper U. Mortensen, at man integrerer dem på holdet i deres ungdomsår.

- Man kan kun tage hatten af for det franske hold. Det viser også, at det har en effekt, at franskmændene allerede hiver de unge på, når de er teenagere. Dika Mem og Ludovic Fabregas spillede ikke de sidste ungdomsslutrunder, da de var med A-landsholdet.

- Det har modnet dem ekstremt meget at gå op og ned ad spillere som Daniel Narcisse og Nikola Karabatic.

- Det gør meget, at man som ung har nogle et læne sig op ad som er verdensstjener. Derfor er de så gode lige nu, siger venstrefløjen.

Glæder sig til kamp

Angående Casper U. Mortensens egen situation, så går det bedre med bentøjet. Han slog knæet mod Tunesien i den indledende gruppe.

- Det går stille og roligt. Jeg er glad for, at det går fremad dag for dag, og jeg er blevet sparet det som var planen, så det er egentlig fint. Jeg glæder mig ekstremt meget til kampen mod Frankrig. Så må vi se, hvordan den skrider frem, siger Casper U. Mortensen.

Casper U. Mortensen har tidligere spillet i Hamborg, hvor semifinalerne bliver spillet. Danmark spiller for første gang uden for landets grænser ved denne VM-turnering.

- Vi er stadig tæt på Danmark, så jeg tror, at der kommer mange danske tilskuere. Det bliver en fed kamp, siger Casper U. Mortensen.

Danmark og Frankrig går i gang kl. 17.30 i Barclaycard Arena i Hamborg. Du kan følge kampen via liveopdateringer på ekstrabladet.dk.

Frankrig er vores onde ånd: Pas på disse fem, Danmark!

Se også: Inden VM-gyseren: Danske jokere kan gøre ondt på Frankrig

Se også: Fransk respekt før VM-brag: Her er Danmark verdens bedste