Casper U. og Stine Bjerre er blevet forældre

Casper U. Mortensen og Stine Bjerre Mortensen er blevet forældre.

Det afslører TV 2-værten på sin Instagram-profil.

- Tillykke med fødselsdagen Casper. Gaven i år er helt særligt udvalgt, indleder Stine Bjerre opslaget.

Parret har allerede fundet et navn til den lille ny.

- Velkommen til verden lille Carlo. Du er helt perfekt, og vi elsker dig allerede mere, end ord kan beskrive, slutter hun.

Stine Bjerre har også delt et billede af deres lille dreng akkompagneret af et par fødselsdagsflag.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I kommentarfeltet vælter det allerede ind med fødselsdagshilsner.

- Waaauv! Tillykke til Carlo og hans forældre, skriver TV 2-kollegaen Rasmus Staghøj.

- Kæmpe stort tillykke og velkommen til Carlo, skriver en anden TV 2-kollega Jon Pagh.

Casper U. Mortensen og Stine Bjerre Mortensen afslørede tilbage i juni, at de skulle være forældre.

Annonce:

- Til december får denne lille Lakers-dragt en ejermand. Vi skal være forældre og glæder os ubeskrivelig meget, skrev kendisparret ligeledes på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

40-årige Stine Bjerre og 33-årige Casper U. Mortensen blev gift i 2017 på et rådhus i Tyskland, men planlægger et nyt stort kirkebryllup ifølge Billed-Bladet.

Stine Bjerre Mortensen arbejder på TV 2, hvor hun er vært på Sporten.

Casper U. Mortensen har i flere år været fast inventar på det danske landshold, som han blandt andet var med til at sikre VM-titlen i 2019.

I januar spiller håndboldherrerne slutrunde, og her kan det altså være, at der kommer en nybagt far med på holdet.