Cheftræner stopper i dansk klub

Håndboldklubben HC Midtjylland skal have ny træner, når denne sæson er forbi.

Cheftræner Mads Hjortshøj og assistent Søren Baadsgaard stopper således i HCM ved udgangen af indeværende sæson, når de har stået i spidsen for holdet i fire år.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Formand Kim Simonsen udtrykker stor tilfredshed med trænerne igennem fire sæsoner, men nu er tiden inde til et skift på trænerposten.

- Vi har i bestyrelsen prøvet at lægge fundamentet for næste step i HCM og prøvet at kigge ind i, hvordan vi sætter retningen for version 2.0 af det nye HC Midtjylland, og der har vi vurderet, at vi skal have en ny profil ind på trænersiden, som vil kunne give et løft på nogle punkter, som vi finder vigtige i den fremtidige udvikling, siger Kim Simonsen.

HC Midtjylland har blot vundet én kamp i grundspillet. Sejren kom i den seneste runde, efter at de første 17 kampe alle var tabt.

- Vi finder måske ikke en konstellation, som den vi har haft med Mads og Søren, men føler, at vi har behov for at ryste posen i forhold til den lederstil, der er omkring holdet

- Den næste trænerprofil/konstellation, vi går efter, skal være en mere udfarende profil, uddyber formanden.

Mads Hjortshøj udtrykker skuffelse over at skulle stoppe.

- Det har for mig været meget mere end et arbejde - det har været en fornøjelse sammen med Søren at være med til at præge udviklingen både på senior- og ikke mindst ungdomsområdet, hvor vi har fået skabt et fantastisk talentmiljø, hvor flere af de unge talenter har fået debut både i 1. division og i HTH Ligaen.

HC Midtjylland rykkede op i den bedste række før den igangværende sæson.